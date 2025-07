LUTO

Morre Bob Wilson, um dos principais diretores de teatro do mundo, aos 83 anos

O artista ficou conhecido por adaptar textos de autores consagrados

Entre suas montagens mais famosas estão a ópera Einstein on the Beach, uma colaboração feita em 1975 com o compositor Philip Glass, e a peça The Life and Times of Joseph Stalin. Wilson nasceu no estado do Texas (EUA), em 1941. Na década de 1960, passou a viver em Nova York, onde se tornou uma das principais referências do teatro experimental.>