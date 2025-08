CRIMINOSO PROCURADO

Bebê abandonado em quintal leva à descoberta de quatro parentes mortos em mata

Criança foi encontrada presa à cadeirinha em propriedade alheia, dando início a busca que revelou corpos

Carol Neves

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 09:12

Mortos foram identificados como Matthew Wilson, Adrianna Williams, Courtney Rose e Braydon William Crédito: Reprodução

Um bebê foi resgatado sozinho em um quintal na cidade de Tigrett, Tennessee (EUA), na tarde de terça-feira (29), ainda preso à cadeirinha de carro. Horas depois, quatro corpos – identificados como parentes da criança – foram encontrados em uma área de mata em Tiptonville, a cerca de 65 km dali. As autoridades acreditam que os casos estão relacionados e já emitem alerta para captura do suspeito, Austin Robert Drummond, de 29 anos. >

O bebê estava em uma propriedade sem ligação com sua família quando moradores, chocados com a cena, acionaram os serviços de emergência. Equipes médicas atenderam a criança, que foi descrita como sendo acolhida por um paramédico "carinhoso e atento" durante o resgate. Enquanto isso, na floresta de Tiptonville, eram localizados os corpos do pai, Matthew Wilson, de 21 anos; da mãe, Adrianna Williams, de 20; da avó materna, Courtney Rose, de 38; e do tio materno, Braydon Williams, de apenas 15. >

Drummond é procurado por quatro acusações de homicídio em primeiro grau e porte ilegal de arma. A polícia alerta que ele deve ser considerado armado e perigoso, mas ainda não divulgou detalhes sobre seu possível vínculo com as vítimas ou motivação para os crimes.>

Família está "destruída">

Até o momento, as autoridades não confirmaram se o suspeito tinha algum tipo de relação direta com a família assassinada. Uma parente escreveu no Facebook que a família estava "destruída e confusa", afirmando que o suspeito "literalmente sempre foi incrível conosco e com nossas crianças". A mulher, que se identificou como cunhada e tia de três das vítimas, segundo a NBC, fez a declaração após as autoridades identificarem Drummond como principal suspeito dos crimes.>

Em sua publicação, a parente afirmou que Drummond já teve um relacionamento com uma irmã de Courtney Rose, avó materna do bebê abandonado encontrado vivo no caso.>

"Nós todos confiávamos nele", escreveu a mulher, que é casada com o irmão de uma das vítimas. "Ele sempre foi maravilhoso conosco e com nossas crianças, todas as vezes que esteve perto de nós, até agora. NUNCA esperávamos que ele pudesse machucar ALGUÉM, muito menos alguém da nossa família.">

Registros públicos mostram que Drummond foi condenado por roubo à mão armada em 2014 no condado de Madison, cumprindo pena até setembro de 2023. Dois meses após sua liberdade, foi acusado de tentativa de homicídio e crimes relacionados a drogas. Ele estava em liberdade sob fiança dessas acusações quando ocorreram os quatro assassinatos.>