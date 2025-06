PANE

Metrô quebra no Arraial do Retiro e passageiros precisam descer dos trens a pé

Problema acontece na manhã desta sexta-feira (13)

Um trem apresentou falha no trecho entre as estações Bom Juá e Retiro, na Linha 1 do metrô de Salvador, na manhã desta sexta-feira (13). Por conta da ocorrência os passageiros tiveram que descer dos trens e ir caminhando até a estação mais próxima.>