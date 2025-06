ATENÇÃO

Defesa Civil emite alerta para chuvas fortes e risco de alagamentos em Salvador

A previsão de chuva varia entre 70% e 90% entre quinta (12) e sexta-feira (13)

Maysa Polcri

Publicado em 12 de junho de 2025 às 16:49

Ponto de alagamento na avenida Paralela Crédito: Leitor CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu alerta para chuvas moderadas a fortes no final da tarde desta quinta-feira (12), com risco para alagamentos e deslizamentos de terra. A previsão é de céu nublado, com 70% de probabilidade de chuva. Na sexta-feira (13), a chance aumenta para 90%, e as chuvas devem ser moderadas a forte. Em caso de emergência, é possível acionar a Codesal através do número 199. >

"A aproximação de uma frente fria vinda do sul da Bahia está provocando mudanças significativas nas condições do tempo em Salvador, com registro de chuvas intensas e rajadas de vento em diversas regiões da cidade", diz a Codesal. >

O Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec) registrou acumulados de chuva superiores a 30 mm durant eo período de uma hora nesta tarde na capital. Os bairros mais afetados foram: São Marcos – Baixa de Santa Rita (42,2 mm), Arenoso (35,6 mm), Sussuarana (34,4 mm) e São Rafael (32,0 mm).>

"Uma frente fria, que está vindo da região sul da Bahia e já provocou pancadas de chuvas em outras localidades, está sendo monitorada em Salvador. Ela deve perder um pouco da intensidade entre sábado (14) e domingo (15). No início da próxima semana, devemos novamente ter a participação de uma frente fria na capital, mas de forma breve", explicou Sosthenes Macêdo, diretor da Codesal. >

A capital baiana também está sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de acumulado de chuva. O aviso é válido até às 10 horas de sexta-feira (13), podendo ser prorrogado. Pontos de alagamentos foram registrados em Itapuã e na avenida Paralela. Além de Salvador, integram o alerta cidades do litoral baiano, como Porto Seguro, e da Região Metropolitana de Salvador, como Lauro de Freitas e Camaçari. >

Ainda por conta do mau tempo, as travessia Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo foram suspensas pela Capitania dos Portos. O mar agitado e os ventos sortes impedem o tráfico seguro das embarcações. As lanchas operaram pela manhã, antes da suspensão. >

Previsão do tempo em Salvador para os próximos dias

Na sexta-feira (13), a previsão é de céu nublado com chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento, a qualquer hora do dia. >

No sábado (14), a previsão é de céu nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, acompanhadas por rajadas de vento, a qualquer hora do dia.>