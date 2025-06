GUERRA

Chefe da Guarda Revolucionária do Irã é morto em ataque de Israel

Hossein Salami era uma das figuras mais poderosas entre os militares iranianos

O Irã confirmou que o chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, morreu no ataque de Israel contra o país na madrugada desta sexta-feira (13) pelo horário local, noite de quinta-feira (12) no Brasil. Salami era uma das figuras mais poderosas do setor militar iraniano. A morte dele pode representar uma escalada no conflito entre Israel e o Irã. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.>