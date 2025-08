YOSEMITE

Engenheira do Google morre em trilha após ser atingida por galho

Acidente raro reacende alerta sobre riscos naturais

Carol Neves

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 17:28

Angela Lin fazia caminhada quando foi atingida por galho Crédito: Reprodução

A trilha Tuolumne Grove, em Yosemite foi interditada por barreiras policiais em 20 de julho, no dia seguinte a um acidente raro e trágico. Na véspera, Angela Lin, de 29 anos, caminhava com amigas por uma das trilhas mais visitadas do parque quando foi atingida na cabeça por um grande galho de árvore. A mulher, que trabalhava no Google, morreu ainda no local. O famoso parque fica na Califórnia, nos EUA. >

O acidente foi registrado às 18h pelo Gabinete do Xerife do Condado de Tuolumne. O laudo oficial confirmou a causa da morte como “traumatismo contundente” provocado pela queda de partes da árvore. O caso gerou repercussão nos Estados Unidos não apenas por sua raridade, mas por envolver uma das áreas mais conhecidas da região e uma jovem funcionária do Google.>

Natural de Los Angeles e moradora de Mountain View, Angela era engenheira de software da empresa. Em nota, o Google lamentou a perda de “uma integrante querida e respeitada de nossa equipe”.>

Quem estava com ela no momento da queda era David Hua, amigo próximo. “Dois ou três segundos depois do estalo, galhos começaram a cair do céu”, relatou ao portal SFGate. “Um galho grande atingiu Angela, e vários outros menores caíram logo atrás de mim.” Ele prestou os primeiros socorros e realizou manobras de reanimação até a chegada de um guarda florestal, mas não houve tempo para salvá-la.>

Com cerca de cinco quilômetros de extensão, a trilha de Tuolumne Grove passa por florestas densas e abriga algumas das maiores árvores do planeta, como as sequoias gigantes, que podem ultrapassar os 90 metros de altura. Seus galhos, sozinhos, podem ter entre 2,5 e 3 metros de diâmetro.>

Para Elisabeth Barton, fundadora da Echo Adventure Cooperative, o episódio foi “bizarro”. Ela afirma que, embora a natureza selvagem traga riscos, quedas de galhos raramente são lembradas entre os perigos listados por visitantes. “É uma lembrança de que estamos em uma área selvagem, e tudo pode acontecer.”>

David Hua, abalado, criou uma campanha de arrecadação em nome de Angela, voltada ao apoio à mídia pública da região de São Francisco. Na descrição, destacou que a amiga “amava a natureza e o ar livre”, e que sempre foi cuidadosa durante caminhadas. “Ela nunca sai das trilhas. Quando você ouve falar desses acidentes, geralmente é porque alguém estava brincando perto de penhascos ou da água. Mas não havia nada que pudéssemos ter feito para prever ou evitar isso.”>