EUA

Tesla é condenada a pagar R$ 1,3 bilhão por morte causada com piloto automático

Empresa afirma que motorista foi responsável e anuncia recurso

Segundo os advogados de Angulo e da família de León, o Tesla de George McGee colidiu com a caminhonete Chevrolet onde estavam as vítimas. O carro elétrico estava utilizando o Autopilot. O júri concedeu US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão) em danos punitivos, além de US$ 59 milhões (R$ 327 milhões) em compensações à família da vítima e US$ 70 milhões (R$ 388 milhões) a Angulo. Como o sistema da Tesla foi considerado responsável por um terço do incidente, o valor total da indenização foi reduzido, resultando em aproximadamente US$ 242 milhões (R$ 1,34 bilhão).