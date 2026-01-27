Acesse sua conta
Carnaval de Salvador tem 500 vagas abertas para cordeiros; veja remuneração

Vagas foram anunciadas pelo SineBahia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:07

Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução

O SineBahia está com 500 vagas temporárias abertas para função de cordeiro durante o Carnaval de Salvador. Não é preciso comprovar escolaridade e nem experiência. Serão cinco dias de trabalho. 

O candidato deve possuir disponibilidade para segurar a corda que rodeia o trio e o bloco, mantendo a segurança dos foliões. A empresa contratante fornece equipamentos de proteção individual, como protetores auriculares, luvas e coletes. A diária é de R$ 110, além de água e lanche. 

Confira momentos do Carnaval de Salvador em 2025

Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Trio Baiana System no Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval na Barra, Salvador, 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval no Centro da cidade por Marina Silva
Ivete no circuito Dodô por Marina Silva
Terça de Carnaval no Campo Grande com sucesso de público por Marina Silva/CORREIO
Xanddy homenageia Luiz Caldas em figurino usado na abertura do Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Felipe Pezzoni e Sergynho Pimenta foram convidados de Carlinhos Brown para abertura do Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Saulo com trio pipoca na sexta-feira de Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Armadinho, Dodô e Osmar no Carnaval de Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
Multidão curte o Carnaval em Salvador por Divulgação/SSP
Carnaval na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Carnaval de Salvador por Arrison Marinho / CORREIO
1 de 14
Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Em janeiro do ano passado, a Associação dos Trabalhadores Cordeiros da Bahia (Sindcorda) anunciou um acordo coletivo que fixa a diária dos cordeiros em R$ 100 para o Carnaval. O valor representa um aumento de 25% em relação ao ano passado, quando foi R$ 80.

Os interessados devem buscar atendimento em uma das unidades do SineBahia no município. Não é preciso fazer agendamento, e as senhas são distribuídas conforme disponibilidade e por ordem de chegada. É preciso levar carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF e comprovante de residência. 

