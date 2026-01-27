Carnaval de Salvador tem 500 vagas abertas para cordeiros; veja remuneração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:07
O SineBahia está com 500 vagas temporárias abertas para função de cordeiro durante o Carnaval de Salvador. Não é preciso comprovar escolaridade e nem experiência. Serão cinco dias de trabalho.
O candidato deve possuir disponibilidade para segurar a corda que rodeia o trio e o bloco, mantendo a segurança dos foliões. A empresa contratante fornece equipamentos de proteção individual, como protetores auriculares, luvas e coletes. A diária é de R$ 110, além de água e lanche.
Em janeiro do ano passado, a Associação dos Trabalhadores Cordeiros da Bahia (Sindcorda) anunciou um acordo coletivo que fixa a diária dos cordeiros em R$ 100 para o Carnaval. O valor representa um aumento de 25% em relação ao ano passado, quando foi R$ 80.
Os interessados devem buscar atendimento em uma das unidades do SineBahia no município. Não é preciso fazer agendamento, e as senhas são distribuídas conforme disponibilidade e por ordem de chegada. É preciso levar carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF e comprovante de residência.