Prefeitura intensifica fiscalização nas estruturas do pré-Carnaval de Salvador

Ação começa no Farol da Barra

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 06:44

Prefeitura intensifica fiscalização nas estruturas do pré-Carnaval de Salvador Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, intensifica a partir desta terça-feira (27), a Operação Pré-Carnaval 2026 no Circuito Dodô (Barra Ondina). A ação tem como objetivo vistoriar a montagem das estruturas de camarotes e praticáveis, garantindo o ordenamento urbano, a segurança do público e o cumprimento da legislação municipal.

A fiscalização começa no Farol da Barra, onde equipes técnicas vão verificar se as montagens estão sendo acompanhadas por profissionais habilitados e se seguem os projetos aprovados pelo órgão. Também serão avaliados aspectos como acessibilidade, aterramento e travamento das estruturas.

20 momentos mais icônicos do Carnaval de Salvador

Primeiro desfile do Olodum no Carnaval de Salvador (1980) por Arquivo CORREIO
Malê Debalê no Carnaval de Salvador (sem data) por Arquivo CORREIO
Bono Vox, Gil e Ivete Sangalo . por Paulo Macedo/Correio da Bahia
Bono Vox, chega a Salvador para Participar do Carnaval. por Antônio Queiroz/Correio da Bahia
Luiz Caldas no Carnaval de 1986 por Luiz Hermano
Daniela Mercury coloca piano em trio elétrico (2005) por Reprodução/Redes sociais
Daniela Mercury coloca piano em trio elétrico (2005) por Reprodução/Redes sociais
Gilberto Gil e Caetano Veloso desfilam juntos com os Filhos de Gandhy no Carnaval de Salvador (2024) por Fred Pontes
Gilberto Gil e Caetano Veloso desfilam juntos com os Filhos de Gandhy no Carnaval de Salvador (2024) por Bruno Monteiro
Último Carnaval de Márcia Freire com a banda Cheiro de Amor (2002) por Edmar Melo
Luiz Caldas no Carnaval de 1986 por Carlos Casaes
BaianaSystem no Campo Grande (2023) por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
BaianaSystem no Campo Grande (2023) por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Ivete Sangalo abre primeiro Carnaval após pandemia da covid-19 (2023) por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre primeiro Carnaval após pandemia da covid-19 (2023) por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo volta ao Carnaval após nascimento das gêmeas (2019) por Betto Jr
Ivete Sangalo volta ao Carnaval após nascimento das gêmeas (2019) por Betto Jr
Margareth comemora 30 anos de carreira no trio (2017) por Arisson Marinho/CORREIO
Margareth comemora 30 anos de carreira no trio (2017) por Arisson Marinho/CORREIO
Último Carnaval de Léo Santana com o Parangolé (2014) por Robson Mendes
Último Carnaval de Léo Santana com o Parangolé (2014) por Robson Mendes
Pipoca do Kannário consolida Igor Kannário como 'O Príncipe do Gueto' (2015) por Marina Silva/CORREIO
Pipoca do Kannário consolida Igor Kannário como 'O Príncipe do Gueto' (2015) por Marina Silva/CORREIO
Último Carnaval de Bell Marques com a banda Chiclete com Banana (2014) por Robson Mendes
Último Carnaval de Bell Marques com a banda Chiclete com Banana (2014) por Robson Mendes
Último Carnaval de Saulo com a Banda Eva (2013) por Robson Mendes
Último Carnaval de Saulo com a Banda Eva (2013) por Robson Mendes
Psy e Claudia Leitte em trio elétrico no Carnaval de Salvador (2013) por Robson Mendes
Psy e Claudia Leitte em trio elétrico no Carnaval de Salvador (2013) por Robson Mendes
Segunda feira de carnaval em Salvador no circuito Osmar, no Campo Grande.Na foto: Bloco Coruja com Ivete Sangalo e a apresentadora Xuxa e a filha Sacha como convidadas.Foto: Antonio Saturnino. por Correio da Bahia/Antonio Saturnino
Segunda feira de carnaval em Salvador no circuito Osmar, no Campo Grande.Na foto: Bloco Coruja com Ivete Sangalo e a apresentadora Xuxa e a filha Sacha como convidadas.Foto: Antonio Saturnino. por Correio da Bahia/Antonio Saturnino
Escolha da Deusa do Ébano, do Ilê Aiyê. A última foi Lorena Xavier, Deusa do Ébano 2025 por Amanda Ercilia/GovBa
Carlinhos Brown saúda os orixás e traz Carnaval raiz de volta ao Campo Grande (2025) por Marina Silva/ CORREIO
1 de 33
Primeiro desfile do Olodum no Carnaval de Salvador (1980) por Arquivo CORREIO

Durante a operação, os responsáveis pelas montagens receberão orientações sobre os horários permitidos para carga e descarga de materiais e equipamentos, a proibição da ocupação irregular de espaços públicos e a obrigatoriedade da recomposição de áreas eventualmente danificadas durante o processo de instalação.

O secretário da Sedur, Sosthenes Macêdo, e o subsecretário Marcus Passos acompanham a operação. A fiscalização conta ainda com a participação da Secretaria Municipal de Ordem Pública, por meio da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Manutenção, da Defesa Civil de Salvador e da Neoenergia Coelba.

Tags:

Carnaval

