Prefeitura intensifica fiscalização nas estruturas do pré-Carnaval de Salvador

Ação começa no Farol da Barra

Esther Morais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 06:44

Prefeitura intensifica fiscalização nas estruturas do pré-Carnaval de Salvador Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, intensifica a partir desta terça-feira (27), a Operação Pré-Carnaval 2026 no Circuito Dodô (Barra Ondina). A ação tem como objetivo vistoriar a montagem das estruturas de camarotes e praticáveis, garantindo o ordenamento urbano, a segurança do público e o cumprimento da legislação municipal.

A fiscalização começa no Farol da Barra, onde equipes técnicas vão verificar se as montagens estão sendo acompanhadas por profissionais habilitados e se seguem os projetos aprovados pelo órgão. Também serão avaliados aspectos como acessibilidade, aterramento e travamento das estruturas.

Durante a operação, os responsáveis pelas montagens receberão orientações sobre os horários permitidos para carga e descarga de materiais e equipamentos, a proibição da ocupação irregular de espaços públicos e a obrigatoriedade da recomposição de áreas eventualmente danificadas durante o processo de instalação.