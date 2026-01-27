Prefeitura intensifica fiscalização nas estruturas do pré-Carnaval de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 06:44
A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, intensifica a partir desta terça-feira (27), a Operação Pré-Carnaval 2026 no Circuito Dodô (Barra Ondina). A ação tem como objetivo vistoriar a montagem das estruturas de camarotes e praticáveis, garantindo o ordenamento urbano, a segurança do público e o cumprimento da legislação municipal.
A fiscalização começa no Farol da Barra, onde equipes técnicas vão verificar se as montagens estão sendo acompanhadas por profissionais habilitados e se seguem os projetos aprovados pelo órgão. Também serão avaliados aspectos como acessibilidade, aterramento e travamento das estruturas.
Durante a operação, os responsáveis pelas montagens receberão orientações sobre os horários permitidos para carga e descarga de materiais e equipamentos, a proibição da ocupação irregular de espaços públicos e a obrigatoriedade da recomposição de áreas eventualmente danificadas durante o processo de instalação.
O secretário da Sedur, Sosthenes Macêdo, e o subsecretário Marcus Passos acompanham a operação. A fiscalização conta ainda com a participação da Secretaria Municipal de Ordem Pública, por meio da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Manutenção, da Defesa Civil de Salvador e da Neoenergia Coelba.