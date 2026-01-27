ARTIGO

Carnaval Academy: o Carnaval de Salvador como plataforma de desenvolvimento da cidade

Ao institucionalizar o Carnaval Academy, Salvador se posiciona como uma escola viva para o Brasil e para o mundo. Uma cidade que compartilha conhecimento

Isaac Edington

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 05:00

Carnaval de Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Carnaval de Salvador sempre foi mais do que uma festa. É identidade cultural, força econômica, ativo turístico e uma das maiores operações urbanas do mundo. Ao longo dos anos, a cidade aprendeu que organizar o Carnaval exige planejamento, governança, integração institucional e visão estratégica. É desse amadurecimento que nasce o Carnaval Academy Salvador.



A proposta do Carnaval Academy é clara: transformar a experiência acumulada na realização do maior evento de rua do planeta em conhecimento estruturado, compartilhável e capaz de gerar valor para a cidade. Salvador deixa de ser apenas palco e se consolida como referência nacional e internacional em gestão de grandes eventos, economia criativa e inovação urbana.

Realizado na primeira semana de fevereiro, no período que antecede o Carnaval, o Carnaval Academy acontece durante o pré-Carnaval, quando a cidade já está em plena ativação operacional. Executivos, gestores públicos, líderes empresariais, profissionais de eventos, turismo, cultura e inovação de todo o Brasil virão a Salvador para viver uma experiência imersiva e prática, acompanhando de perto os bastidores de uma das maiores engrenagens urbanas do mundo em funcionamento real.

O Carnaval de Salvador movimenta bilhões de reais, gera milhares de empregos e ativa uma extensa cadeia produtiva que envolve turismo, hotelaria, comércio, serviços, cultura, tecnologia e comunicação. Tratar esse ativo com visão estratégica é entender que festa também é política pública, quando organizada com responsabilidade, dados, método e propósito.

O Carnaval Academy propõe uma imersão concreta nos bastidores da festa: planejamento urbano, mobilidade, saúde, segurança, logística dos trios, sustentabilidade, agenda ESG, tecnologia, dados e comunicação. O programa evidencia que nada acontece por improviso. Cada decisão é fruto de integração entre órgãos públicos, parceiros privados e a sociedade, em uma governança complexa que opera em escala inédita.

Mais do que ensinar, o Academy valoriza. Valoriza o conhecimento construído ao longo do tempo, os trabalhadores da festa, os artistas, os blocos, as comunidades dos circuitos e a cultura que sustenta o Carnaval. Desenvolvimento, aqui, não significa descaracterização, mas preservação com sustentabilidade, eficiência e responsabilidade.

Valorizar o Carnaval é valorizar Salvador. O Carnaval Academy nasce como uma ferramenta concreta de desenvolvimento da cidade, conectando tradição, gestão e futuro — e abrindo Salvador para receber, ensinar e inspirar quem deseja entender como se constrói, na prática, um dos maiores eventos do planeta.