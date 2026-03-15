Chevrolet Onix Activ voltará para disputar com Fiat Pulse e VW Tera

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Antônio Meira Jr.
Publicado em 15 de março de 2026 às 19:30
Líder de mercado até o começo da pandemia, o Onix perdeu o primeiro lugar, mas continua sendo o principal produto da Chevrolet no mercado brasileiro. Prova disso é que a General Motors anunciou o retorno da configuração Activ para o hatchback - até então, só a primeira geração teve essa opção.
Programado para estrear nas próximas semanas, o Onix Activ será 6,1 centímetros mais alto que as versões convencionais, o que vai proporcionar um vão livre de 20,1 centímetros. Além disso, o carro teve ganhos nos ângulos de ataque (19,7°) e saída (28,1°), atributos que reforçam sua aptidão para enfrentar os desafios urbanos com maior conforto.
Chevrolet Onix Activ 2027
Todo esse conjunto foi desenvolvido ao longo de aproximadamente um ano pelas equipes de engenharia da GM no Brasil, com foco em criar uma configuração inédita dentro da linha Onix. O objetivo não foi apenas elevar o veículo, mas recalibrar o conjunto dinâmico todo, com ajustes específicos de molas, amortecedores e pneus.
“O novo Onix Activ foi desenvolvido para quem busca um pacote alinhado aos atributos mais valorizados na categoria, com mais presença, conteúdo e posicionamento aspiracional, funcionando como uma alternativa racional e desejável aos SUVs de entrada. Tudo isso sem abrir mão da eficiência, da conectividade e da dirigibilidade que consagraram o Onix”, afirma Paula Saiani, diretora de marketing de produto da GM América do Sul.
DEPOIS DO ACTIV, VEM O SONIC
Além da nova configuração do Onix, a Chevrolet terá um produto posicionado entre ele e o Tracker. Com carroceria estilo SUV coupé, como os rivais Fiat Fastback e Volkswagen Nivus, o Sonic será produzido em Gravataí, no Rio Grande do Sul - onde é feito o hatch. O lançamento será ainda neste ano.
RENAULT: FALTA DE EFICIÊNCIA DA REDE
A Renault está retrabalhando seu portfólio e lançando novos produtos. Nos últimos meses, apresentou no país veículos inéditos como Megane, Kardian e Boreal. Para o próximo mês, programou a estreia do Koleos, modelo que certamente será o mais caro da linha brasileira.
No entanto, não está adequando sua rede de concessionários. O atendimento de muitas lojas continua pífio e uma delas parece que não está alinhada com a nova filosofia do fabricante. O Boreal está em cima de uma plataforma com seu preço na lateral. Ou seja, a empresa não entendeu que comercializar um produto que concorre em um segmento superior de SUVs é diferente de vender um Kwid - um dos carros mais acessíveis do país.
Para crescer, a Renault precisa fazer um investimento que vai além dos produtos e fiscalizar seus representantes com maior rigor.
GEELY REFORÇA ZEEKR E ANUNCIA NOVA MARCA
Atuando no mercado brasileiro há mais de dois anos, a Zeekr ainda não estreou na Bahia. Porém, isso pode mudar nos próximos meses. De acordo com um comunicado, a empresa está mudando seu modelo de negócios no país, com foco no aumento da capilaridade da rede de concessionárias, ampliando a cobertura de vendas e pós-vendas.
A estratégia também contempla a chegada de novos modelos ainda este ano e a preparação da estrutura local para o futuro lançamento da marca Lynk & Co no Brasil. A Zeekr e a Lynk & Co são marcas controladas pelo Geely Holding Group, que também é responsável pela Volvo Cars e parceira da Renault Brasil.
HONDA AJUSTA SEU SCOOTER AVENTUREIRO
Líder de mercado no Brasil, a Honda tem alguns scooters em seu portfólio. Por conta disso, tem a possibilidade de diversificar as opções e um deles, o X-ADV tem uma proposta aventureira. Para a linha 2026, que estreia em abril, o modelo teve atualização nos faróis, ganhou novo painel e teve o assento remodelado.
Esse último item, segundo a Honda, vai melhorar o contato dos pés do condutor com o chão. O baú embutido com até 22 litros de capacidade continua lá e tem uma porta USB-C.
A mecânica continua a mesma: motor bicilíndrico paralelo com potência de 58,6 cv e 7,03 kgfm de torque. Ele trabalha associado ao câmbio DCT, que recebeu nova calibragem, e oferece controle de tração, além de quatro modos de pilotagem: Sport, Standard, Gravel e Rain. Custa R$ 93.500, sem frete.
PRODUÇÃO DE MOTOS EM ALTA NO BIMESTRE
Dados da Abraciclo, associação que reúne os fabricantes de motos, apontam que no primeiro bimestre a produção chegou a 348.732 exemplares. É o melhor resultado para o período em 15 anos. As exportações nos dois primeiros meses também cresceram: mais de 8 mil motos foram embarcadas, 43% de alta.
SEDÃ DE ENTRADA DA NISSAN É ATUALIZADO
A Nissan já apresentou no México a atualização do Versa, sedã de entrada da marca e modelo mais vendido naquele mercado. É de lá que vêm os exemplares comercializados no Brasil, que devem receber as novidades nos próximos meses.
Além do redesenho frontal, que segue as linhas da nova geração do Leaf, o Versa incorporou tecnologias de auxílio à condução e uma nova central multimídia com tela de 12,6 polegadas.
O conjunto motriz segue sem mudanças: motor 1.6 litro aspirado associado a uma transmissão automática estilo CVT.