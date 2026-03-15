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Chevrolet Onix Activ voltará para disputar com Fiat Pulse e VW Tera

Nova configuração do hatchback chegará antes do Sonic, outro modelo da marca previsto para este ano

Antônio Meira Jr.

Publicado em 15 de março de 2026 às 19:30

O Chevrolet Onix Activ vai fazer 14,6 km/l de gasolina na estrada, de acordo com o ciclo do Inmetro Crédito: Divulgação

Líder de mercado até o começo da pandemia, o Onix perdeu o primeiro lugar, mas continua sendo o principal produto da Chevrolet no mercado brasileiro. Prova disso é que a General Motors anunciou o retorno da configuração Activ para o hatchback - até então, só a primeira geração teve essa opção.

Programado para estrear nas próximas semanas, o Onix Activ será 6,1 centímetros mais alto que as versões convencionais, o que vai proporcionar um vão livre de 20,1 centímetros. Além disso, o carro teve ganhos nos ângulos de ataque (19,7°) e saída (28,1°), atributos que reforçam sua aptidão para enfrentar os desafios urbanos com maior conforto.

Chevrolet Onix Activ 2027 1 de 2

Todo esse conjunto foi desenvolvido ao longo de aproximadamente um ano pelas equipes de engenharia da GM no Brasil, com foco em criar uma configuração inédita dentro da linha Onix. O objetivo não foi apenas elevar o veículo, mas recalibrar o conjunto dinâmico todo, com ajustes específicos de molas, amortecedores e pneus.

“O novo Onix Activ foi desenvolvido para quem busca um pacote alinhado aos atributos mais valorizados na categoria, com mais presença, conteúdo e posicionamento aspiracional, funcionando como uma alternativa racional e desejável aos SUVs de entrada. Tudo isso sem abrir mão da eficiência, da conectividade e da dirigibilidade que consagraram o Onix”, afirma Paula Saiani, diretora de marketing de produto da GM América do Sul.

DEPOIS DO ACTIV, VEM O SONIC

Além da nova configuração do Onix, a Chevrolet terá um produto posicionado entre ele e o Tracker. Com carroceria estilo SUV coupé, como os rivais Fiat Fastback e Volkswagen Nivus, o Sonic será produzido em Gravataí, no Rio Grande do Sul - onde é feito o hatch. O lançamento será ainda neste ano.

A Chevrolet revelou a silhueta do seu novo SUV coupé Crédito: Divulgação

RENAULT: FALTA DE EFICIÊNCIA DA REDE

A Renault está retrabalhando seu portfólio e lançando novos produtos. Nos últimos meses, apresentou no país veículos inéditos como Megane, Kardian e Boreal. Para o próximo mês, programou a estreia do Koleos, modelo que certamente será o mais caro da linha brasileira.

No entanto, não está adequando sua rede de concessionários. O atendimento de muitas lojas continua pífio e uma delas parece que não está alinhada com a nova filosofia do fabricante. O Boreal está em cima de uma plataforma com seu preço na lateral. Ou seja, a empresa não entendeu que comercializar um produto que concorre em um segmento superior de SUVs é diferente de vender um Kwid - um dos carros mais acessíveis do país.

Para crescer, a Renault precisa fazer um investimento que vai além dos produtos e fiscalizar seus representantes com maior rigor.

A Renault está investindo em produtos, mas falta treinar melhor seus revendedores Crédito: Divulgação

GEELY REFORÇA ZEEKR E ANUNCIA NOVA MARCA

Atuando no mercado brasileiro há mais de dois anos, a Zeekr ainda não estreou na Bahia. Porém, isso pode mudar nos próximos meses. De acordo com um comunicado, a empresa está mudando seu modelo de negócios no país, com foco no aumento da capilaridade da rede de concessionárias, ampliando a cobertura de vendas e pós-vendas.

A estratégia também contempla a chegada de novos modelos ainda este ano e a preparação da estrutura local para o futuro lançamento da marca Lynk & Co no Brasil. A Zeekr e a Lynk & Co são marcas controladas pelo Geely Holding Group, que também é responsável pela Volvo Cars e parceira da Renault Brasil.

HONDA AJUSTA SEU SCOOTER AVENTUREIRO

Líder de mercado no Brasil, a Honda tem alguns scooters em seu portfólio. Por conta disso, tem a possibilidade de diversificar as opções e um deles, o X-ADV tem uma proposta aventureira. Para a linha 2026, que estreia em abril, o modelo teve atualização nos faróis, ganhou novo painel e teve o assento remodelado.

Esse último item, segundo a Honda, vai melhorar o contato dos pés do condutor com o chão. O baú embutido com até 22 litros de capacidade continua lá e tem uma porta USB-C.

A mecânica continua a mesma: motor bicilíndrico paralelo com potência de 58,6 cv e 7,03 kgfm de torque. Ele trabalha associado ao câmbio DCT, que recebeu nova calibragem, e oferece controle de tração, além de quatro modos de pilotagem: Sport, Standard, Gravel e Rain. Custa R$ 93.500, sem frete.

Importado do Japão, o X-ADV é um dos quatro scooters da Honda no Brasil Crédito: Divulgação

PRODUÇÃO DE MOTOS EM ALTA NO BIMESTRE

Dados da Abraciclo, associação que reúne os fabricantes de motos, apontam que no primeiro bimestre a produção chegou a 348.732 exemplares. É o melhor resultado para o período em 15 anos. As exportações nos dois primeiros meses também cresceram: mais de 8 mil motos foram embarcadas, 43% de alta.

SEDÃ DE ENTRADA DA NISSAN É ATUALIZADO

A Nissan já apresentou no México a atualização do Versa, sedã de entrada da marca e modelo mais vendido naquele mercado. É de lá que vêm os exemplares comercializados no Brasil, que devem receber as novidades nos próximos meses.

Além do redesenho frontal, que segue as linhas da nova geração do Leaf, o Versa incorporou tecnologias de auxílio à condução e uma nova central multimídia com tela de 12,6 polegadas.

O conjunto motriz segue sem mudanças: motor 1.6 litro aspirado associado a uma transmissão automática estilo CVT.