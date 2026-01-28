Acesse sua conta
Flamengo encaminha retorno de Paquetá após acordo por valor recorde

Acordo foi fechado após redução no valor pedido pelo West Ham e pressão do jogador para voltar

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:29

Paquetá tenta voltar ao futebol brasileiro
Paquetá tenta voltar ao futebol brasileiro

A novela do Flamengo pelo retorno de Lucas Paquetá está perto do fim. O clube carioca chegou a um acerto com o West Ham por 41,25 milhões de euros, cerca de R$ 258,7 milhões, e o meia deve assinar contrato válido por quatro anos com o time que o revelou. A expectativa é que a proposta oficial seja formalizada nas próximas horas, com os últimos ajustes sendo finalizados.

As negociações avançaram nos últimos dias após reuniões entre representantes dos dois clubes para definir valores e modelo de pagamento. A primeira investida do Flamengo girou em torno de 40 milhões de euros, oferta recusada pelos ingleses, que pediam inicialmente 45 milhões. A diferença acabou sendo reduzida, e a vontade do próprio Paquetá em voltar ao Brasil foi determinante.



Desde o começo do ano, o jogador já havia dado sinal verde ao Rubro-Negro, restando apenas o aval do West Ham, que agora está encaminhado. O principal entrave passou a ser a forma de parcelamento, ponto que segue em discussão, mas que não deve impedir a conclusão da transferência. Mesmo com interesse de outros clubes europeus, o meia optou por priorizar o retorno ao Flamengo.

Caso toda a documentação seja enviada e validada a tempo, o clube trabalha para ter Paquetá regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira (30). Com isso, ele poderia ficar à disposição para a decisão da Supercopa do Brasil contra o Corinthians, marcada para domingo (1º).

A chegada do meia é tratada internamente como a primeira contratação de grande impacto do Flamengo em 2025, em um momento em que o clube busca reforçar o elenco para disputar os principais títulos da temporada.

