FUTEBOL

Flamengo encaminha retorno de Paquetá após acordo por valor recorde

Acordo foi fechado após redução no valor pedido pelo West Ham e pressão do jogador para voltar

Wendel de Novais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:29

Paquetá tenta voltar ao futebol brasileiro Crédito: West Ham/ Divulgação

A novela do Flamengo pelo retorno de Lucas Paquetá está perto do fim. O clube carioca chegou a um acerto com o West Ham por 41,25 milhões de euros, cerca de R$ 258,7 milhões, e o meia deve assinar contrato válido por quatro anos com o time que o revelou. A expectativa é que a proposta oficial seja formalizada nas próximas horas, com os últimos ajustes sendo finalizados.

As negociações avançaram nos últimos dias após reuniões entre representantes dos dois clubes para definir valores e modelo de pagamento. A primeira investida do Flamengo girou em torno de 40 milhões de euros, oferta recusada pelos ingleses, que pediam inicialmente 45 milhões. A diferença acabou sendo reduzida, e a vontade do próprio Paquetá em voltar ao Brasil foi determinante.

Desde o começo do ano, o jogador já havia dado sinal verde ao Rubro-Negro, restando apenas o aval do West Ham, que agora está encaminhado. O principal entrave passou a ser a forma de parcelamento, ponto que segue em discussão, mas que não deve impedir a conclusão da transferência. Mesmo com interesse de outros clubes europeus, o meia optou por priorizar o retorno ao Flamengo.

Caso toda a documentação seja enviada e validada a tempo, o clube trabalha para ter Paquetá regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira (30). Com isso, ele poderia ficar à disposição para a decisão da Supercopa do Brasil contra o Corinthians, marcada para domingo (1º).