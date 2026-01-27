FUTEBOL

Filho de craque da Seleção Brasileira assina primeiro contrato profissional com o Real Madrid

Aos 16 anos, Enzo Alves dá passo importante na carreira e vira profissional no clube merengue

O Real Madrid oficializou nesta segunda-feira (26), em Madri, um novo capítulo na trajetória de Enzo Alves. Aos 16 anos, o atacante assinou seu primeiro contrato profissional com o clube espanhol, em cerimônia realizada no centro de treinamento de Valdebebas.

O jovem esteve acompanhado da família no momento simbólico: o pai, o ex-lateral Marcelo, ídolo do clube e da Seleção Brasileira; a mãe, Clarice; e o irmão mais novo, Liam Alves, de 11 anos. Nas redes sociais, Enzo celebrou o acordo com uma publicação ao lado dos familiares. “Feliz de assinar meu primeiro contrato profissional! ¡Hala Madrid!”, escreveu.

Até então, Enzo mantinha vínculo com o Real Madrid apenas nas categorias de base. Em fevereiro do ano passado, ele havia renovado contrato como atleta da base até 2027. Agora, com a nova assinatura, passa a integrar oficialmente o quadro profissional do clube merengue.

Nascido em Madri, o atacante faz parte da base do time desde 2017 e vem se destacando de forma consistente. O desempenho chamou a atenção não só internamente: desde os 15 anos, Enzo é convocado para a seleção espanhola sub-17 e é tratado na Espanha como uma das principais promessas do clube.