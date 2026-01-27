Filho de craque da Seleção Brasileira assina primeiro contrato profissional com o Real Madrid

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08:27
O Real Madrid oficializou nesta segunda-feira (26), em Madri, um novo capítulo na trajetória de Enzo Alves. Aos 16 anos, o atacante assinou seu primeiro contrato profissional com o clube espanhol, em cerimônia realizada no centro de treinamento de Valdebebas.
O jovem esteve acompanhado da família no momento simbólico: o pai, o ex-lateral Marcelo, ídolo do clube e da Seleção Brasileira; a mãe, Clarice; e o irmão mais novo, Liam Alves, de 11 anos. Nas redes sociais, Enzo celebrou o acordo com uma publicação ao lado dos familiares. “Feliz de assinar meu primeiro contrato profissional! ¡Hala Madrid!”, escreveu.
Enzo assinou primeiro contrato profissional
Até então, Enzo mantinha vínculo com o Real Madrid apenas nas categorias de base. Em fevereiro do ano passado, ele havia renovado contrato como atleta da base até 2027. Agora, com a nova assinatura, passa a integrar oficialmente o quadro profissional do clube merengue.
Nascido em Madri, o atacante faz parte da base do time desde 2017 e vem se destacando de forma consistente. O desempenho chamou a atenção não só internamente: desde os 15 anos, Enzo é convocado para a seleção espanhola sub-17 e é tratado na Espanha como uma das principais promessas do clube.
O talento já apareceu em categorias acima da sua idade. Em março do ano passado, quando ainda tinha 15 anos, Enzo Alves estreou pela equipe sub-19 do Real Madrid. Logo na primeira partida, deixou sua marca ao dar uma assistência de letra, aos 37 minutos do segundo tempo, no lance que resultou no gol da vitória da equipe.