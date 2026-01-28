Ex-Bahia começa temporada com duas assistências por rival nordestino

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:51
Foram quatro temporadas de Danielzinho com a camisa do Bahia, mas o momento do atleta no Esquadrão já passou e agora o volante vive um novo momento com a camisa do CRB, de Alagoas. Com cinco jogos já disputados em 2026, o meia está em uma sequência de duas partidas seguidas com passes para gols no time que defende desde 2025.
Danielzinho chegou ao CRB após três partidas completas com a camisa do Dibba Al-Hisn, dos Emirados Árabes Unidos. Na temporada passada, foram 52 jogos com a camisa do Galo, com cinco gols marcados e 10 assistências concedidas. Esse foi seu melhor ano em participações diretas em gols do jogador na carreira.
Relembre a passagem de Danielzinho pelo Bahia
Daniel deixou o Bahia em 2023, quando acertou o seu retorno ao Fluminense, time que se profissionalizou. Ao todo ele atuou em 177 jogos, marcou 11 gols e deu 17 assistências. Pelo Esquadrão, Daniel conquistou o Campeonato Baiano em 2020 e 2023, e a Copa do Nordeste de 2021. Além dos clubes já citados, o volante já fez parte dos elencos de Oeste, Botafogo-SP e Atlético-GO.
"No Bahia, desenvolvi um amor que jamais imaginei que aconteceria. Não foi só pelo clube que sempre me acolheu, me tratou bem, como um verdadeiro filho, mas pela torcida apaixonada. Pelo povo. Pela gente. Quando dizem que o Bahia é o mundo, a gente entende o porquê", disse o jogador em sua despedida.