NOVO MOMENTO

Ex-Bahia começa temporada com duas assistências por rival nordestino

Ao todo, o volante atuou em 177 jogos e marcou 11 gols pelo Esquadrão

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:51

Daniel deixou o Bahia e acertou a ida para o Fluminense Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Foram quatro temporadas de Danielzinho com a camisa do Bahia, mas o momento do atleta no Esquadrão já passou e agora o volante vive um novo momento com a camisa do CRB, de Alagoas. Com cinco jogos já disputados em 2026, o meia está em uma sequência de duas partidas seguidas com passes para gols no time que defende desde 2025.

Danielzinho chegou ao CRB após três partidas completas com a camisa do Dibba Al-Hisn, dos Emirados Árabes Unidos. Na temporada passada, foram 52 jogos com a camisa do Galo, com cinco gols marcados e 10 assistências concedidas. Esse foi seu melhor ano em participações diretas em gols do jogador na carreira.

Relembre a passagem de Danielzinho pelo Bahia 1 de 3

Daniel deixou o Bahia em 2023, quando acertou o seu retorno ao Fluminense, time que se profissionalizou. Ao todo ele atuou em 177 jogos, marcou 11 gols e deu 17 assistências. Pelo Esquadrão, Daniel conquistou o Campeonato Baiano em 2020 e 2023, e a Copa do Nordeste de 2021. Além dos clubes já citados, o volante já fez parte dos elencos de Oeste, Botafogo-SP e Atlético-GO.