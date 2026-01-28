ESTREIA TRICOLOR

Saiba tudo sobre o Bahia antes de estrear na Série A contra o Corinthians

Confronto entre paulistas e baianos ocorre nesta quarta-feira (28), a partir das 20h

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 04:00

Útlimo treino do Bahia antes da estreia na Série A Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Campeonato Brasileiro começou e o Bahia vai em busca de melhorar o desempenho que teve nas últimas duas edições do torneio. Agora, o objetivo do Esquadrão é começar com o pé direito e manter a regularidade para conseguir uma vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores. Com essa intenção, o primeiro adversário será o Corinthians, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (28), a partir das 20h.

O Tricolor chega com moral para estrear no Brasileirão, já que venceu o rival no último final de semana pelo Campeonato Baiano com um time reserva, o que abriu espaço para os titulares de Rogério Ceni descansarem no final de semana. No entanto, o início da campanha no torneio nacional conta com uma barreira que precisa ser ultrapassada: o desempenho do Bahia fora de casa.

Jogos do Bahia na Série A de 2026 1 de 38

Na temporada passada, o Esquadrão terminou o ano sem vencer nos últimos 10 confrontos que travou na primeira divisão jogando como visitante. Considerando toda a competição, foram apenas três resultados positivos jogando fora de Salvador, o que mostra a necessidade de melhorar nesse aspecto.

Tendo quebrado um jejum de seis anos sem vencer o Vitória no Barradão, Rogério Ceni aproveitou para falar sobre o desempenho do time jogando fora de casa. “Na dificuldade de jogar fora de casa, não podemos tirar a razão. Esse time não tem medo de jogar em lugar nenhum. É um time que veio e competiu. Jogamos com mais dificuldade fora de casa. Mas não é um time com medo de torcida, estádio”, deu o recado.

Veja como foi o treino do Bahia antes do duelo contra o Corinthians 1 de 9

Para enfrentar o Corinthians, o comandante tricolor não poderá contar com os atacantes Ruan Pablo e Sanabria. Enquanto o Pivete de Aço sofreu uma entorse no tornozelo durante o Ba-Vi, o argentino continua em transição física após lesão sofrida em 2025. Em contrapartida, o treinador conta novamente com os atletas poupados no estadual, como Everton Ribeiro, Jean Lucas, Luciano Juba, Willian José, Ramos Mingo e outros.

A tendência é de que o provável time do Bahia repita a mesma escalação que goleou o Barcelona de Ilhéus por 5x1, pelo Campeonato Baiano. A única novidade será a entrada de Acevedo no lugar de Caio Alexandre. A mudança já foi confirmada por Ceni durante entrevista coletiva, que explicou a falta de ritmo do camisa 19 como fator para adotar cautela nesse início de temporada.

Estabelecido como goleiro titular, Ronaldo destacou a importância de começar a Série A vencendo. “Clássico é diferente, mas o Campeonato Brasileiro, sem dúvida, é o mais difícil do mundo. Precisamos focar e tentar começar ganhando, até para seguir brigando lá em cima como foi nos últimos anos. Pegar o que foi o clássico, a força do grupo, e seguir crescendo”, disse.

Bahia e Corinthians já se enfrentaram em 63 oportunidades durante a história, com vantagem para o lado alvinegro. Foram 18 triunfos do Tricolor, 29 derrotas e 16 empates no recorte. Jogando como visitante, o Esquadrão venceu apenas cinco vezes, enquanto empatou em seis jogos e perdeu 16 partidas.