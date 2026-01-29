Acesse sua conta
Atacante que decepcionou no Bahia vai parar na Arábia Saudita após passagens apagadas pelo Brasil

O atacante de 24 anos saiu dos planos do Atlético-MG antes do final do empréstimo

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20:09

Biel deixou o Atlético-MG e assinou com o Al Taawoun, da Arábia Saudita
Biel deixou o Atlético-MG e assinou com o Al Taawoun, da Arábia Saudita Crédito: Divulgação/Al Taawoun

A passagem do ex-atacante do Bahia Biel pelo Atlético-MG chegou ao fim sem deixar saudades. O jogador foi anunciado nesta quinta-feira (29) pelo Al Taawoun, da Arábia Saudita. O atacante de 24 anos chegou ao clube árabe por empréstimo junto ao Sporting, de Portugal.

Dentro de campo, Biel não conseguiu justificar o investimento do Galo. Foram 24 partidas, com um gol e duas assistências, números considerados abaixo do esperado. O desgaste com a torcida se intensificou na final da Copa Sul-Americana de 2025, quando o atacante desperdiçou chances claras durante a prorrogação e ainda perdeu uma cobrança de pênalti na decisão contra o Lanús, episódio que marcou negativamente sua curta trajetória no clube.

Biel foi contratado pelo Sporting no início do ano passado por cerca de € 8 milhões, valor que representou a maior venda da história do Bahia na época. Sem conseguir espaço no futebol português, ofuscado por concorrentes diretos no elenco, o atacante foi emprestado poucos meses depois.

Antes de chegar ao futebol europeu, teve passagens sem consolidação por Fluminense e Grêmio, mas foi no Bahia que teve seu período mais consistente, com 98 jogos, 17 gols, 18 assistências e o título do Campeonato Baiano de 2023.

