Artilheiro do Manchester City parabeniza atacante do Bahia por gol marcado no Ba-Vi

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:58
O apelido Haaland do Sertão não é a única coisa que une o centroavante do Bahia Dell e o artilheiro do Manchester City, o norueguês Erling Haaland. Após o gol marcado no clássico Ba-Vi, no último final de semana, o camisa nove do time inglês mandou um recado para o atacante do Esquadrão.
No vídeo, compartilhado pelo Tricolor nesta sexta-feira (30), o centroavante parabeniza o atleta pelo tento decisivo anotado contra o Vitória. "Olá Dell, Haaland do Brasil! Parabéns pelo gol marcado no clássico. Parabéns!", disse o atleta do City.
Joia do Bahia, Dell brilha na Seleção
O apelido “Haaland do Sertão” não é casual - e o próprio atacante sergipano reconhece a influência do astro norueguês. “Fico muito feliz por receber esse apelido. O Haaland é inspiração para muitos. Gosto de assistir os vídeos pelo posicionamento, tanto fora quanto dentro da área. Acho minhas movimentações parecidas com as dele”, afirmou em entrevista este ano à ESPN.
Esperança do Tricolor para os próximos anos, o centroavante já disputou oito partidas pelo profissional do Bahia, sendo duas em 2024 e seis neste ano. Ao todo, o jogador balançou as redes em duas oportunidades até então.