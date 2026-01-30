Acesse sua conta
Artilheiro do Manchester City parabeniza atacante do Bahia por gol marcado no Ba-Vi

Autor do gol no clássico, Del é chamado carinhosamente como "Haaland do Sertão"

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:58

Haaland marcou os dois gols da vitória do Manchester City
Haaland mandou recado para jogador do Bahia Crédito: Divulgação/Manchester City

O apelido Haaland do Sertão não é a única coisa que une o centroavante do Bahia Dell e o artilheiro do Manchester City, o norueguês Erling Haaland. Após o gol marcado no clássico Ba-Vi, no último final de semana, o camisa nove do time inglês mandou um recado para o atacante do Esquadrão.

No vídeo, compartilhado pelo Tricolor nesta sexta-feira (30), o centroavante parabeniza o atleta pelo tento decisivo anotado contra o Vitória. "Olá Dell, Haaland do Brasil! Parabéns pelo gol marcado no clássico. Parabéns!", disse o atleta do City.

O apelido “Haaland do Sertão” não é casual - e o próprio atacante sergipano reconhece a influência do astro norueguês. “Fico muito feliz por receber esse apelido. O Haaland é inspiração para muitos. Gosto de assistir os vídeos pelo posicionamento, tanto fora quanto dentro da área. Acho minhas movimentações parecidas com as dele”, afirmou em entrevista este ano à ESPN.

Esperança do Tricolor para os próximos anos, o centroavante já disputou oito partidas pelo profissional do Bahia, sendo duas em 2024 e seis neste ano. Ao todo, o jogador balançou as redes em duas oportunidades até então.

