'A gente é capaz', declara zagueiro do Bahia sobre time alternativo no Campeonato Baiano

Fredi foi titular nas duas primeiras rodadas, nas vitórias diante do Jequié e Bahia de Feira

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:44

Fredi comemorou a titularidade no início da temporada com o Bahia Crédito: Divulgação/EC Bahia

Após vencer no Corinthians na estreia da Série A, o Bahia volta o seu foco para o Cameponato Baiano. O jovem zagueiro Fredi, que teve duas oportunidades no estadual deste ano, vai ganhar mais uma oportunidade de mostrar o seu futebol neste domingo (1), contra o Porto. O defensor celebrou a sequência em campo e agradeceu a Ceni pelos minutos neste início de temporada.

Ele foi titular nas duas primeiras rodadas, nas vitórias diante do Jequié e Bahia de Feira, e foi elogiado pelo técnico Rogério Ceni. “A gente fica muito feliz com essa oportunidade que ele nos dá. Ainda mais que ele falando para a imprensa, acho que dá ainda mais vontade de vencer”, comentou em entrevista de imprensa nesta sexta-feira (30) no CT Evaristo de Macedo.

“Acho que consegui aproveitar todas as oportunidades que ele me deu. E no time também, a gente conseguiu provar que a gente é capaz de jogar bem nos jogos que ele nos oferece”, completou.