Vitória pode ter reforços do time principal para sequência do Campeonato Baiano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20:16
Após estrear com o pé direito no Campeonato Brasileiro ao vencer o Remo por 2x0, no Barradão, o Vitória volta suas atenções para o Campeonato Baiano. Neste domingo (1º), às 16h, a equipe encara o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Atualmente na quinta colocação, com seis pontos, o Rubro-Negro está fora da zona de classificação para as semifinais e precisa vencer para seguir vivo na competição.
Pensando na necessidade do resultado e também em dar ritmo de jogo a atletas pouco utilizados, o técnico Jair Ventura avalia reforçar o time alternativo, comandado por Rodrigo Chagas, que disputa o estadual. A ideia é unir a busca pela classificação à oportunidade de observar jogadores que ainda não atuaram na temporada.
“Temos que nos classificar no estadual. Vamos ver se damos reforços para o Rodrigo, atletas que ainda não vimos em campo. Precisamos buscar essa classificação e estamos avaliando. Existe a possibilidade de dar minutos para alguns jogadores”, afirmou o treinador.
Vea como foi a reparpesentação do Vitória após vencer o Remo
Entre os atletas do elenco principal que ainda não estrearam em 2025 estão Luan Cândido, que atua como zagueiro e lateral-esquerdo, e o lateral-direito Nathan Mendes, ambos relacionados para as duas últimas partidas, mas sem entrar em campo. Também aparecem o volante Emmanuel Martínez e o atacante Marinho, recém-chegados do Fortaleza.
Também aparecem o volante Emmanuel Martínez e o atacante Marinho, recém-chegados do Fortaleza. Os dois últimos não atuam desde outubro, mas vêm treinando na Toca do Leão e podem ser utilizados no Baianão para ganhar ritmo de jogo. A chance do camisa 7 enfrentar a Onça, no entanto, é menor, já que ele segue um planejamento específico definido pelo Núcleo de Saúde e Performance antes de ser totalmente integrado aos treinamentos com o grupo.