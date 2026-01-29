CAVALARIA

Vitória pode ter reforços do time principal para sequência do Campeonato Baiano

Leão volta a campo pelo estadual neste domingo (1º), contra o Barcelona de Ilhéus

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20:16

Apresentação do Vitória após vitória contra o Remo Crédito: Victor Ferreira/ECV

Após estrear com o pé direito no Campeonato Brasileiro ao vencer o Remo por 2x0, no Barradão, o Vitória volta suas atenções para o Campeonato Baiano. Neste domingo (1º), às 16h, a equipe encara o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Atualmente na quinta colocação, com seis pontos, o Rubro-Negro está fora da zona de classificação para as semifinais e precisa vencer para seguir vivo na competição.

Pensando na necessidade do resultado e também em dar ritmo de jogo a atletas pouco utilizados, o técnico Jair Ventura avalia reforçar o time alternativo, comandado por Rodrigo Chagas, que disputa o estadual. A ideia é unir a busca pela classificação à oportunidade de observar jogadores que ainda não atuaram na temporada.

“Temos que nos classificar no estadual. Vamos ver se damos reforços para o Rodrigo, atletas que ainda não vimos em campo. Precisamos buscar essa classificação e estamos avaliando. Existe a possibilidade de dar minutos para alguns jogadores”, afirmou o treinador.

Vea como foi a reparpesentação do Vitória após vencer o Remo 1 de 13

Entre os atletas do elenco principal que ainda não estrearam em 2025 estão Luan Cândido, que atua como zagueiro e lateral-esquerdo, e o lateral-direito Nathan Mendes, ambos relacionados para as duas últimas partidas, mas sem entrar em campo. Também aparecem o volante Emmanuel Martínez e o atacante Marinho, recém-chegados do Fortaleza.