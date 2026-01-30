Acesse sua conta
Meia gringo que fracassou no Vitória é anunciado por clube da terceira divisão da Inglaterra

Rúben Rodrigues deixou o Vitória com apenas quatro partidas feitas pelo clube baiano

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:30

Rúben Rodrigues com a camisa do Vitória
Rúben Rodrigues com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após não se adaptar ao futebol brasileiro, o jogador português Rúben Rodrigues deixa o Vitória para voltar à Inglaterra após passagem sem brilho pela Toca do Leão. O atleta teve a rescisão e o anúncio no Bolton Wanderers, da terceira divisão inglesa, divulgadas nesta sexta-feira (30). 

O meia chegou ao Barradão em meados da temporada passada para reforçar o elenco do Leão. No entanto, ele deixa ao clube com apenas quatro aparições com a camisa rubro-negra, sem participações em gols.

Relembre a passagem de Rúben Rodrigues pelo Vitória

Embora tenha nascido em Portugal, Ruben Rodrigues construiu toda sua trajetória no futebol longe do país natal. Mudou-se ainda criança para a Holanda aos quatro anos, onde cresceu próximo a Eindhoven e iniciou sua formação nas categorias de base de clubes locais como Wilhelmina ’08, VV Gemert, Den Bosch e De Treffers. Seu melhor momento no futebol holandês aconteceu na temporada 2019/2020, quando se destacou com 12 gols e sete assistências em 27 partidas pelo De Treffers.

A performance chamou a atenção do Notts County, da quinta divisão da Inglaterra. Na equipe inglesa, Rúben teve uma passagem marcante: foram 139 jogos, 54 gols e 16 assistências, além de contribuir diretamente para o acesso à League Two, a quarta divisão nacional.

Vitória não terá lucro com a saída de Lucas Esteves para o futebol mexicano; entenda o motivo

Campeão Brasileiro pelo Vitória é anunciado por rubro-negro para 2026

Vitória tem negociação avançada para contratar jovem promessa do futebol argentino

Ex-Vitória, Alerrandro volta ao Brasil para jogar por rival do Leão na Série A

Chegou o 9 titular? Vitória anuncia contratação do centroavante Pedro Henrique

O bom desempenho o levou ao Oxford United, da League One, onde novamente se destacou e ajudou o time a conquistar o acesso à Championship, a segunda divisão inglesa. No total, somou 95 jogos, 13 gols e nove assistências com a camisa do clube.

Fluente em holandes, inglês e portugês, o atleta de 28 anos é torcedor do Benfica e tem como sonhos defender a equipe de coração e atuar na MLS, a liga estadunidense de futebol. Seu grande ídolo no esporte é Cristiano Ronaldo, revelou em entrevista ao canal no Youtube do Notts County.

