NÃO DEU CERTO

Meia gringo que fracassou no Vitória é anunciado por clube da terceira divisão da Inglaterra

Rúben Rodrigues deixou o Vitória com apenas quatro partidas feitas pelo clube baiano

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:30

Rúben Rodrigues com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após não se adaptar ao futebol brasileiro, o jogador português Rúben Rodrigues deixa o Vitória para voltar à Inglaterra após passagem sem brilho pela Toca do Leão. O atleta teve a rescisão e o anúncio no Bolton Wanderers, da terceira divisão inglesa, divulgadas nesta sexta-feira (30).

O meia chegou ao Barradão em meados da temporada passada para reforçar o elenco do Leão. No entanto, ele deixa ao clube com apenas quatro aparições com a camisa rubro-negra, sem participações em gols.

Relembre a passagem de Rúben Rodrigues pelo Vitória 1 de 5

Embora tenha nascido em Portugal, Ruben Rodrigues construiu toda sua trajetória no futebol longe do país natal. Mudou-se ainda criança para a Holanda aos quatro anos, onde cresceu próximo a Eindhoven e iniciou sua formação nas categorias de base de clubes locais como Wilhelmina ’08, VV Gemert, Den Bosch e De Treffers. Seu melhor momento no futebol holandês aconteceu na temporada 2019/2020, quando se destacou com 12 gols e sete assistências em 27 partidas pelo De Treffers.

A performance chamou a atenção do Notts County, da quinta divisão da Inglaterra. Na equipe inglesa, Rúben teve uma passagem marcante: foram 139 jogos, 54 gols e 16 assistências, além de contribuir diretamente para o acesso à League Two, a quarta divisão nacional.

O bom desempenho o levou ao Oxford United, da League One, onde novamente se destacou e ajudou o time a conquistar o acesso à Championship, a segunda divisão inglesa. No total, somou 95 jogos, 13 gols e nove assistências com a camisa do clube.