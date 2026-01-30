Vitória tem negociação avançada para contratar jovem promessa do futebol argentino

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18:42
O Vitória segue ativo no mercado da bola e mira mais um reforço para o setor ofensivo. Após repatriar Marinho e anunciar a contratação do centroavante Pedro Henrique, o clube rubro-negro avançou nas negociações para contratar o atacante Diego Tarzia, jovem promessa do Independiente, da Argentina.
Segundo informação do jornalista César Luis Merlo, as tratativas estão em fase final e envolvem a compra de um percentual dos direitos econômicos do jogador. Os valores e o tempo de contrato ainda não foram divulgados oficialmente pelas partes.
Saiba quem é Diego Tarzia, promessa argentina próxima de fechar com o Vitória
Aos 21 anos, Tarzia atua preferencialmente pela ponta esquerda e integra o elenco principal do Independiente desde 2024. Na temporada de 2025, o atacante disputou 39 partidas, marcou quatro gols e distribuiu três assistências. No ano anterior, foram 24 jogos, com um gol e uma assistência. Em 2026, o argentino soma uma partida oficial até o momento.
Caso a negociação seja concretizada, Diego Tarzia chega ao Leão da Barra para disputar posição com Cantalapiedra e Osvaldo. O lado esquerdo de ataque do Leão ainda pode ganhar mais uma opção, já que Lucas Silva, que atuou na Coreia do Sul em 2025, também tem acerto encaminhado com o clube baiano.