MERCADO INTERNACIONAL

Vitória tem negociação avançada para contratar jovem promessa do futebol argentino

Leão da Barra está perto de fechar com Diego Tarzia, do Independiente

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18:42

Diego Tarzia, jovem promessa do Independiente Crédito: Reprodução/Instagram

O Vitória segue ativo no mercado da bola e mira mais um reforço para o setor ofensivo. Após repatriar Marinho e anunciar a contratação do centroavante Pedro Henrique, o clube rubro-negro avançou nas negociações para contratar o atacante Diego Tarzia, jovem promessa do Independiente, da Argentina.

Segundo informação do jornalista César Luis Merlo, as tratativas estão em fase final e envolvem a compra de um percentual dos direitos econômicos do jogador. Os valores e o tempo de contrato ainda não foram divulgados oficialmente pelas partes.

Saiba quem é Diego Tarzia, promessa argentina próxima de fechar com o Vitória 1 de 10

Aos 21 anos, Tarzia atua preferencialmente pela ponta esquerda e integra o elenco principal do Independiente desde 2024. Na temporada de 2025, o atacante disputou 39 partidas, marcou quatro gols e distribuiu três assistências. No ano anterior, foram 24 jogos, com um gol e uma assistência. Em 2026, o argentino soma uma partida oficial até o momento.