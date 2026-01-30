Acesse sua conta
Atacante do Bahia volta a treinar com o grupo e se arpoxima de retorno aos gramados

Sanabria, que não jogava desde outubro, voltou parcialmente as atividades com o restante do grupo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:47

Elenco do Bahia treina em preparação para encarar o Porto-BA
Elenco do Bahia treina em preparação para encarar o Porto-BA Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O elenco do Bahia se reapresentou nesta sexta-feira (30), no CT Evaristo de Macedo, após a vitória sobre o Corinthians, na estreia do Campeonato Brasileiro, e deu iniciou a preparação para o compromisso contra o Porto neste fim de semana. A principal novidade foi o retorno do atacante Mateo Sanabria aos trabalhos no campo, ainda que de forma parcial, após longo período afastado por lesão.

Na reapresentação, os jogadores participaram inicialmente de um treino de disputa de posse de bola em campo reduzido, no campo 2. Em seguida, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade tática em campo inteiro, com 11 contra 11, no campo 1, além de realizar ajustes e correções de posicionamento. A programação foi encerrada com exercícios específicos para os setores defensivo e ofensivo.

A grande notícia do dia foi o retorno de Sanabria, que participou parcialmente das atividades com o grupo pela primeira vez em 2026. O atacante argentino não atuava desde outubro, quando sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo. A recuperação foi conduzida de forma conservadora, sem necessidade de cirurgia, e ao longo de janeiro o atleta iniciou o processo de transição física.

Enquanto isso, o atacante Ruan Pablo, que se recupera de lesão no tornozelo, realizou trabalhos de fisioterapia e não participou das atividades no campo.

Procurado pelo Bahia, centroavante argentino revela real motivo de não assinar com o Esquadrão

Artilheiro do Manchester City parabeniza atacante do Bahia por gol marcado no Ba-Vi

'A gente é capaz', declara zagueiro do Bahia sobre time alternativo no Campeonato Baiano

Bahia lança camisa especial para o Carnaval 2026 inspirada no samba; veja os detalhes

Ex-Bahia chega a novo clube no Japão após não conseguir se destacar em novo país

Líder isolado do Campeonato Baiano, com 100% de aproveitamento e 15 pontos somados, o Bahia deve voltar a utilizar uma equipe alternativa no compromisso contra o time de Porto Seguro, formado por atletas da base e alguns jogadores do elenco profissional, conforme já antecipado por Rogério Ceni. A partida acontece neste domingo (1º), às 18h30, na Arena Fonte Nova.

