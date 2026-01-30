LEÃO DA ILHA

Campeão Brasileiro pelo Vitória é anunciado por rubro-negro para 2026

O jogador entrou em campo 34 vezes pelo Vitória e marcou oito gols em sua passagem por Salvador

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:31

Iury Castilho foi campeão pelo Vitória da Série B em 2023 Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O ex-atacante do Vitória Iury Castilho está de malas prontas para reforçar outro rubro-negro na disputa pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogador foi anunciado nesta sexta-feira (30) pelo Sport, através das redes sociais do clube pernambucano. O vínculo com o novo clube vai até o final de 2026.

Na última temporada, após iniciar vestindo a camisa do Mirassol, Castilho integrou o elenco do Coritiba que foi campeão da Série B. Regular e consistente, o atleta disputou 49 partidas em 2025, somando mais de dois mil minutos em campo, com constantes participações diretas em gols, além de se destacar pelas finalizações e imposição de volume de jogo no setor ofensivo.

Ao todo, Castilho jogou 34 jogos pelo Vitória e marcou oito gols em sua passagem por Salvador. O atleta foi uma das peças-chave do time que conquistou a Série B em 2023. Além da segunda divisão, o jogador foi campeão do Campeonato Baiano de 2024, marcando o gol no último minuto do jogo de ida contra o Bahia.