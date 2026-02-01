DEU LEÃO

Garotada resolve e Vitória vence Barcelona de Ilhéus por 2x0 no Campeonato Baiano

Lawan e Luís Miguel foram os responsáveis por marcar os gols do Leão no confronto

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 17:53

Lawan abriu o placar na Arena Cajueiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Quem acha que menino não resolve certamente não viu a partida entre Vitória e Barcelona de Ilhéus, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Com a equipe alternativa, até então os resultados só eram empates, mas Lawan e Luís Miguel fizeram os gols do clube rubro-negro para mostrar que a base do Leão pode ser solução. No fim, a torcida pôde comemorar o 2x0 na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Com o resultado, o Leão chega aos nove pontos na competição. O próximo compromisso dos rubro-negros pelo estadual está marcado para o próximo sábado (7), quando enfrenta o Jequié fora de casa. Antes, na quarta-feira (4), o time principal irá a São Paulo para jogar diante do Palmeiras, pela 2ª rodada da Série A.

Jogo de menino grande

Com os meninos compondo todo o time titular comandado por Rodrigo Chagas nos três primeiros jogos do Baianão, o Vitória não perdeu e nem venceu. Com os três empates, o elenco principal foi usado para jogar contra a Juazeirense e no Ba-Vi. Agora, novamente, os mais jovens voltam ao campo para ajudar o clube, dessa vez com reforços. Neris, Luan Cândido, Ronald e Osvaldo foram os escolhidos para iniciar a partida.

A mistura da garotada com os "velhos de guerra" deu mais segurança para o time, que passou a controlar a posse da bola desde o minuto inicial. Os rubro-negros circulavam o jogo para forçar uma brecha na defesa adversária. Quando não acontecia, a trinca de zaga não tinha pudor em arriscar lançamentos para pegar a marcação desprevenida.

Sem a bola, a Onça Pintada recuou dentro de seu próprio campo para se defender das investidas do visitante e buscar as saídas em contra-ataques. No entanto, o Barça pouco conseguiu explorar essa estratégia, já que a defesa do Leão estava bem postada. Os melhores momentos do time aconteceram quando a equipe tinha paciência para armar a jogada desde o campo de defesa, o que também não aconteceu com frequência.

Depois de um tempo com rendimento abaixo, o Vitória se recuperou dentro da partida e passou a controlar mais o jogo. A diferença para o início foi o volume de finalizações. Osvaldo e Pablo tentaram abrir o placar em mais de uma oportunidade, mas a falta de eficiência nos chutes impediu a torcida de comemorar ainda na primeira etapa. Ficou de lição calibrar o pé.

Na volta do intervalo, Dudu Miraíma entrou em campo no lugar de Zé Breno para abrir o leque de jogadas do Leão, já que o camisa 28 tem como característica os lançamentos longos. Com a modificação, os comandados de Rodrigo Chagas continuaram dominando o controle da posse de bola, mas também repetiram as chances desperdiçadas.

Nem o gramado sintético ou o calor em Feira de Santana pareciam atrapalhar mais o time do que a falta de inspiração no terço final. A morosidade do time de Salvador ficou perto de ser castigada. Aos 10 minutos da etapa final, Hadrian recebeu lançamento e saiu sozinho em direção ao gol. O atacante do Barcelona finalizou, mas foi parado por grande defesa de Yuri Sena.

Quando quem está em campo não resolve, cabe aos reservas a tarefa de incendiar o jogo. Na faixa dos 15 minutos, Rodrigo colocou o atacante Luís Miguel no lugar de Felipe Vieira. Seis minutos depois, o jovem ponta recebeu a bola na direita, superou dois marcadores e achou Lawan dentro da área para abrir o placar na Arena Cajueiro.

Se o gol já era o suficiente para diminuir a tensão do torcedor rubro-negro, quem estava presente no estádio viu Luís Miguel desequilibrar novamente aos 25 minutos. Dudu Miraíma fez o lançamento do círculo central e encontrou o atacante fazendo o facão entre a defesa da Onça Pintada. Sozinho, Luís Miguel bateu de esquerda no canto do goleiro e saiu para comemorar o segundo gol do Leão.

FICHA TÉCNICA

Barcelona de Ilhéus 0 x 2 Vitória - 6ª rodada do Campeonato Baiano

Barcelona de Ilhéus: Pedro Antônio; Geo, Vital, Bremer e Elivelton; Kaique (Matheus Bidick), Mateus Guimarães e Gianlucas (Miquéias); Rhuan (Marcelinho), Wesley Viana (Hadrian) e Neto (Emerson). Técnico: Paulo Sales.



Vitória: Yuri Sena; Gean, Edenilson, Neris, Luan Cândido e Felipe Vieira (Luis Miguel); Ronald (Wendell) e Zé Breno (Dudu Miraíma); Osvaldo (Kauan Vitor), Pablo (Kike Saverio) e Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas.

Estádio: Arena Cajueiro, em Feira de Santana;

Gols: Lawan, aos 20, e Luís Miguel, aos 25 minutos do segundo tempo;

Cartões amarelos: Felipe Vieira (Vitória);

Público total: 1647 pessoas;

Renda: R$ 49.880,00