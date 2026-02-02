RELÍQUIA DA F1

Carro histórico de Ayrton Senna vai a leilão e pode valer até R$ 63 milhões

Lotus 98T de 1986 marcou as primeiras vitórias do tricampeão na Fórmula 1 e será ofertada por uma das maiores casas de leilão do mundo

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:40

Lotus 98T de Ayrton Senna Crédito: Divulgação

Um dos carros mais emblemáticos da trajetória de Ayrton Senna na Fórmula 1 vai a leilão em março e promete chamar atenção de colecionadores do mundo inteiro. A Lotus 98T, utilizada pelo tricampeão na temporada de 1986, será colocada à venda pela tradicional casa RM Sotheby’s, no Reino Unido, em 4 de março, com valor estimado em até 12 milhões de dólares — cerca de R$ 63,1 milhões na cotação atual.

O modelo entrou para a história não apenas pelos resultados em pista, mas também pelo visual marcante. A clássica combinação de preto e dourado, cores da patrocinadora master da Lotus na época, transformou o carro em um dos mais reconhecíveis da Fórmula 1. Foi com a 98T que Senna conquistou suas primeiras vitórias na categoria, nos Grandes Prêmios de Detroit e da Espanha, além de oito poles positions e oito pódios ao longo do campeonato.

Veja imagens da Lotus 98T de Ayrton Senna 1 de 4

Naquela temporada, o brasileiro somou 55 pontos em 16 corridas, desempenho muito superior ao do companheiro de equipe Johnny Dumfries, que terminou o ano com apenas três pontos. A disparidade ajudou a reforçar o talento de Senna, que já despontava como um dos grandes nomes da F1 mesmo em um carro tecnicamente inferior aos das equipes dominantes.

Projetada pelo renomado engenheiro Gérard Ducarouge, a Lotus 98T pesa cerca de 540 kg e contava com um motor turbo capaz de ultrapassar a marca dos 1.000 cavalos de potência em modo de classificação — números impressionantes para a época. Atualmente, o carro está localizado em Alton, no Reino Unido, onde permanece preservado.