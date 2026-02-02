Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carro histórico de Ayrton Senna vai a leilão e pode valer até R$ 63 milhões

Lotus 98T de 1986 marcou as primeiras vitórias do tricampeão na Fórmula 1 e será ofertada por uma das maiores casas de leilão do mundo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:40

Lotus 98T de Ayrton Senna
Lotus 98T de Ayrton Senna Crédito: Divulgação

Um dos carros mais emblemáticos da trajetória de Ayrton Senna na Fórmula 1 vai a leilão em março e promete chamar atenção de colecionadores do mundo inteiro. A Lotus 98T, utilizada pelo tricampeão na temporada de 1986, será colocada à venda pela tradicional casa RM Sotheby’s, no Reino Unido, em 4 de março, com valor estimado em até 12 milhões de dólares — cerca de R$ 63,1 milhões na cotação atual.

O modelo entrou para a história não apenas pelos resultados em pista, mas também pelo visual marcante. A clássica combinação de preto e dourado, cores da patrocinadora master da Lotus na época, transformou o carro em um dos mais reconhecíveis da Fórmula 1. Foi com a 98T que Senna conquistou suas primeiras vitórias na categoria, nos Grandes Prêmios de Detroit e da Espanha, além de oito poles positions e oito pódios ao longo do campeonato.

Veja imagens da Lotus 98T de Ayrton Senna

Lotus 98T de Ayrton Senna por Divulgação
Lotus 98T de Ayrton Senna por Divulgação
Lotus 98T de Ayrton Senna por Divulgação
Lotus 98T de Ayrton Senna por Divulgação
1 de 4
Lotus 98T de Ayrton Senna por Divulgação

Naquela temporada, o brasileiro somou 55 pontos em 16 corridas, desempenho muito superior ao do companheiro de equipe Johnny Dumfries, que terminou o ano com apenas três pontos. A disparidade ajudou a reforçar o talento de Senna, que já despontava como um dos grandes nomes da F1 mesmo em um carro tecnicamente inferior aos das equipes dominantes.

Projetada pelo renomado engenheiro Gérard Ducarouge, a Lotus 98T pesa cerca de 540 kg e contava com um motor turbo capaz de ultrapassar a marca dos 1.000 cavalos de potência em modo de classificação — números impressionantes para a época. Atualmente, o carro está localizado em Alton, no Reino Unido, onde permanece preservado.

LEIA MAIS 

Um carro, uma cueca e mais: veja o que Ayrton Senna deixou para Adriane Galisteu

A família de Senna odeia Galisteu? Entenda a treta que fez a apresentadora ser barrada no velório do piloto

Adriane Galisteu revela bastidores do romance com Ayrton Senna em novo documentário: 'Guardado há 30 anos'

31 anos sem Ayrton Senna: o fim de semana em Ímola para nunca esquecer

Em carta psicografada atribuída a Ayrton Senna, piloto revela quem foi o grande amor da sua vida

Desde que deixou as pistas, o modelo passou por diferentes colecionadores até ser adquirido pelo atual proprietário em 2016. Recentemente, o veículo passou por uma restauração completa, conduzida por uma empresa britânica especializada em carros históricos de competição, o que contribuiu para elevar ainda mais seu valor de mercado.

Tags:

Ayrton Senna Fórmula 1

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano
Imagem - Volante com passagem pelo Vitória passa por cirugia após sofrer lesão grave

Volante com passagem pelo Vitória passa por cirugia após sofrer lesão grave
Imagem - Amigo de Schumacher diz que quadro de saúde 'não mudou' desde acidente de 2013

Amigo de Schumacher diz que quadro de saúde 'não mudou' desde acidente de 2013

MAIS LIDAS

Imagem - O que levou Mara Maravilha a ser internada às pressas e seguir na UTI em São Paulo
01

O que levou Mara Maravilha a ser internada às pressas e seguir na UTI em São Paulo

Imagem - Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'
02

Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'

Imagem - Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas
03

Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e mais 180 cidades baianas; veja a lista
04

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e mais 180 cidades baianas; veja a lista