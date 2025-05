TRAGÉDIA

31 anos sem Ayrton Senna: o fim de semana em Ímola para nunca esquecer

GP de San Marino, em 1994, também ficou marcado pelo acidente de Barrichello e morte de Ratzenberger

Em um 1º de maio como este, mas em 1994, o Brasil perdeu um de seus maiores ídolos do esporte. A bordo da Williams modelo FW 16, Ayrton Senna disputava o Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, no circuito de Ímola, quando se chocou com uma barreira de concreto na curva Tamburello, a mais de 300 km/h.>