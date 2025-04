HOMEM DE GELO

Rápido, alto e com nome de piloto de Fórmula 1: quem é Raykkonen, joia de 16 anos do Internacional

Jovem estreou com a camisa colorada na Copa do Brasil e balançou as redes, mas o gol foi anulado

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de abril de 2025 às 10:24

Raykkonen Soares em jogo do Internacional Crédito: Ricardo Duarte/Sport Club Internacional

A vitória do Internacional sobre o Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil, marcou a estreia do jovem Raykkonen Soares com a camisa colorada. Aos 16 anos, o centroavante foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Roger Machado e entrou em campo no segundo tempo. Chegou até a balançar as redes, mas o gol foi anulado. Reconheceu o nome do atacante? Qualquer semelhança com Kimi Raikkonen, campeão mundial da Fórmula 1 em 2007, não é mera coincidência.>

Apesar da grafia ser (levemente) diferente à do piloto, o Homem de Gelo foi, de fato, a inspiração para o brasileiro. De acordo com o Zero Hora, o nome foi um agrado para um tio-avô, que era apaixonado por automobilismo e estava encantado pela velocidade com que corria o finlandês. Assim, o menino, nascido em 2008 em Mãe do Rio, no Pará, ganhou o nome do campeão, com o Y no lugar do I.>

Raykkonen está vinculado ao Goiás, mas foi emprestado ao Internacional nesta temporada. O bom desempenho pela equipe sub-17, aliado aos desfalques no ataque, fizeram com que o técnico Roger Machado convocasse ele para a partida da Copa do Brasil. >

O centroavante entrou no segundo tempo, com a partida ainda empatada em 0x0 e, logo nos primeiros lances, balançou as redes. Após cobrança de escanteio de Alan Patrick, o garoto encarou a defesa, cabeceou e marcou. Mas, depois de longa análise do VAR, a arbitragem assinalou toque de mão.>

GOL DO RAYKKONEN (2008) NA SUA ESTREIA NO PROFISSIONAL PELO INTERNACIONAL



pic.twitter.com/RrsjghR3j2 — DataFut (@DataFutebol) April 29, 2025

Alto, com 1,87m, e veloz, Raykkonen está no Goiás desde os 13 anos, e renovou com o clube até 2027. Na Copa São Paulo 2025, o centroavante, que também pode atuar como extrema, se destacou. Depois do torneio, chegou ao Inter, para a disputa do Gauchão Juvenil, Copa do Brasil sub-17 e o Campeonato Brasileiro da categoria. >