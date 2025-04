SE PRONUNCIOU

CBF quebra silêncio sobre polêmica camisa vermelha da Seleção Brasileira

Entidade publicou nota oficial sobre suposto uniforme 2 para a Copa do Mundo de 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou, nesta terça-feira (29), nota oficial se pronunciando em relação à nova camisa II da Seleção Brasileira. A entidade informou que ainda não definiu os uniformes para a Copa do Mundo de 2026 e que ainda definirá as vestimentas com a fornecedora de material esportivo. A CBF afirmou ainda que as imagens da suposta camisa não são oficiais.>