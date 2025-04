NÃO GOSTOU

Galvão Bueno detona camisa vermelha da Seleção: 'Um crime, horror, ofensa sem tamanho'

Comentarista não poupou críticas ao suposto uniforme 2 do Brasil para a Copa do Mundo de 2026

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de abril de 2025 às 11:23

Galvão Bueno em seu programa na Band Crédito: Reprodução

Galvão Bueno fez duras críticas ao suposto uniforme dois que será usado pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Durante seu programa na Band, o narrador disse que a camisa, que deve ser vermelha com detalhes em preto - cores que não pertencem à bandeira nacional -, é uma 'ofensa ao futebol brasileiro'.>

"A história do futebol brasileiro é muito séria, muito rica, de momentos muito difíceis, mas de muitas conquistas. Eu transmiti 52 jogos do Brasil. Então, eu acho que tenho algum direito de falar, eu não tive a honra de vestir", disse o apresentador do Galvão e Amigos.>

"Apareceu alguém para cometer aquilo que eu considero ser um crime. Pra Copa do Mundo de 2026, a camisa azul vai deixar de existir e vai ser vermelha. O que tem isso a ver com a Seleção Brasileira?! É uma ofensa sem tamanho! O que tem isso a ver com a história do futebol brasileiro? Estou muitíssimo na bronca. Um horror", continuou.>

Seleção Brasileira de camisa vermelha?? Isso seria um crime!! #GalvãoEAmigos pic.twitter.com/W0idiNccct — Galvão Bueno (@galvaobueno) April 29, 2025

"É uma falta de respeito com vocês [ex-jogadores]. (...) Eu não sei se parte de ideia de alguém do marketing da empresa de camisa, que poderia pensar melhor na vida para fazer outra coisa, ou se parte... Não acho que deva partir da CBF, acho que não tem cabimento", seguiu o narrador.>

Presentes no debate, Walter Casagrande e Ricardo Rocha concordaram com a opinião de Galvão. "Um horror também, não vejo motivo para mexer na nossa história dessa maneira. Não tem que fugir das cores da bandeira do Brasil, o mundo conhece a gente desse jeito", disse Casão. "Pode fazer comemorativa, mas Copa do Mundo? É uma falta de respeito. Nossa primeira camisa de Copa é a azul", completou o ex-zagueiro.>