Enquete: Você vai usar a camisa vermelha da Seleção Brasileira?

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de abril de 2025 às 15:02

Modelo especial confeccionado pela Jordan em 2016 Crédito: Reprodução/Footy Headlines

O uniforme 2 do Brasil para a próxima Copa do Mundo, realizada em 2026 na América do Norte, terá a cor vermelha. A informação foi divulgada pelo site Footy Headlines nesta segunda-feira (28). O lançamento será a segunda oportunidade em que a Seleção Brasileira não usa azul como cor do segundo uniforme.>

Além da novidade na cor, a camisa terá o logotipo da Jordan, marca ligada ao astro de basquete Michael Jordan, no lugar da Nike. As duas gigantes do mundo esportivo costumam realizar lançamentos colaborativos. Em 2016, a marca confeccionou uma camisa especial para o Brasil com tons avermelhados. >