EITA!

Ex-Botafogo trai esposa com ex-funcionária do clube e termina casamento de mais de 30 anos

Artur Jorge está namorando Hanna Santos, neta do ídolo alvinegro Nilton Santos

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2025 às 09:53

Maria Marques, ex mulher de Artur Jorge, que agora namora Hanna Santos Crédito: Reprodução e Botafogo/Divulgação

O técnico português Artur Jorge terminou o casamento de mais de 30 anos com a compatriota Maria Marques, mãe de seus três filhos, no fim de 2024. E, de acordo com o jornal Extra, engatou um namoro com a carioca Hanna Santos, neta do ídolo alvinegro Nilton Santos e ex-funcionária do clube.>

O romance começou nos bastidores da Botafogo TV, onde Hanna passou a trabalhar como repórter e comentarista em março do ano passado. Ela acompanhava o dia a dia do time, incluindo viagens - o que a aproximou de Artur Jorge. >

Artur Jorge e Maria Marques Crédito: Reprodução

Ainda segundo o Extra, o affair iniciou pouco antes da decisão da Libertadores, no fim de novembro, quando o time se tornou campeão da competição ao vencer o Atlético-MG, em Buenos Aires. E teria ficado quente pouco tempo depois, na viagem ao Catar, onde a equipe disputou o Intercontinental.>

Artur e Hanna circularam pelo centro de Doha nos momentos de folga, com direito a fotos românticas. De acordo com o veículo, o romance não era algo escondido dos atletas e da comissão técnica do Botafogo. Maria Marques, que havia ficado no Rio, descobriu que algo estava rolando após um descuido do treinador: depois de conversar com a esposa pelo celular, ele teria deixado o aparelho ligado, e Maria teria escutado conversas comprometedoras dele com Hanna. Na viagem de volta ao Brasil, o treinador e a brasileira teriam ficado aos beijos no avião. >

Após a separação, a esposa do português passou a postar indiretas nas redes sociais. "A traição não é sobre o que fizeste ou deixaste de fazer. Não é sobre a tua aparência, sobre o quanto amaste ou entregaste. A traição reflete apenas o caráter de quem escolheu enganar, mentir e desrespeitar. Não te culpes pelo erro dos outros. Quem trai não o faz por falta de amor no outro, mas por falta de valores em si próprio!", escreveu, no início deste mês.>

Hanna Santos, ex-repórter da Botafogo TV Crédito: Botafogo TV/Reprodução