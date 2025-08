CONTA DE ÁGUA

Estou sem água, ganho desconto na conta da Embasa?

Empresa esclarece se cidadãos terão abatimento por dia inteiro sem água em Salvador e outras 12 cidades baianas

Larissa Almeida

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 06:00

Embasa Crédito: Reprodução

Moradores de 13 cidades baianas tiveram o fornecimento de água interrompido pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) na madrugada desta terça-feira (5) em prol de uma megaoperação de manutenção e melhoria na rede distribuidora. Com isso, moradores de Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, Madre de Deus, Coração de Maria, Maracangalha (parte de São Sebatião do Passé), Santo Amaro, Conceição do Jacuípe, Terra Nova, Amélia Rodrigues, São Francisco do Conde e Saubara podem ganhar desconto na conta da Embasa? >

De acordo com a Embasa, a resposta é não, embora isso não signifique que não vá haver economia na próxima fatura. É que, de acordo com a assessoria da empresa prestadora de serviço para os baianos, a interrupção do fornecimento de água não vai gerar a contabilização no relógio que calcula o preço da conta mensal. >

“O valor cobrado na conta reflete o consumo do imóvel, ou seja, o que o hidrômetro (o medidor da Embasa, também chamado popularmente de “relógio”) registrou. Quando o abastecimento é interrompido, não há passagem de água pelo hidrômetro, portanto naturalmente não há uma leitura durante esse período”, informou a assessoria de imprensa da Embasa. >

Quando a água volta?

A previsão é que essa grande operação seja concluída na noite desta terça (5), quando o abastecimento de água começará a ser regularizado na área afetada. O retorno ocorre sempre de forma gradual, pois é preciso reiniciar a captação, tratamento e distribuição de água, com pressão suficiente para alcançar os pontos mais altos e distantes da rede. >

A Embasa afirma que alguns imóveis podem ter o fornecimento normalizado em até 48 horas após a retomada, por isso, orientam que os moradores reservem água suficiente para o uso econômico nesse período. >

Frentes de serviço

Além de intervenções necessárias na captação da barragem de Pedra do Cavalo, as frentes de trabalho vão se empenhar em serviços como a ligação de uma derivação da adutora principal até o reservatório da Gomeia, em São Caetano, e melhorias nos equipamentos de bombeamento que captam água em Pedra do Cavalo e Joanes 2. >