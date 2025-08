CULTURA

Subúrbio 360 abre inscrições para Show de Talentos em Salvador; saiba como participar

Inscrições vão até a próxima sexta-feira (8)

O Subúrbio 360 abriu inscrições para a nova edição do Show de Talentos. Promovido pela Prefeitura de Salvador, o evento é voltado a crianças, jovens e moradores do entorno do espaço, com foco na valorização de expressões artísticas e culturais. >

Os candidatos devem se inscrever até sexta-feira (8), de forma presencial, na sede do equipamento, localizada na Rua da Paz, no bairro de Coutos, em Salvador. >

Os interessados devem preencher uma ficha de inscrição que será cedida na secretaria do espaço, indicando qual talento pretendem apresentar, como música, dança, poesia ou outra expressão artística. Caso o número de inscritos ultrapasse o tempo disponível para o evento, a seleção será feita de acordo com a ordem de inscrição.>

As apresentações ocorrerão em um evento aberto ao público no dia 19 deste mês no Teatro Boca de Brasa, no Subúrbio 360. Segundo a coordenadora pedagógica do espaço, Sheila Matias, o objetivo do Show de Talentos é proporcionar um momento de cultura e lazer, além de promover a descoberta de novos artistas.>