LANÇAMENTO

De onde vem o nome do lugar onde você mora? Livro revela histórias dos 171 bairros de Salvador

Obra será lançada no dia 9 de agosto e traz curiosidades sobre nomes como Calabar, Imbuí e Stiep

De onde vem o nome Calabar? O que significa Imbuí? E por que Stiep se chama assim? Essas e outras perguntas ganham resposta em "Os 171 bairros de Salvador e as origens dos seus nomes", novo livro do professor e historiador Adson Brito do Velho, que será lançado no sábado (9), das 18h às 20h, na Livraria do Glauber, no Cine Glauber Rocha, Praça Castro Alves, Centro de Salvador. >