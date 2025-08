SEM SERVIÇO

Moradores reclamam que água faltou antes da hora em Salvador: 'Não consegui reservar'

Abastecimento foi interrompido para manutenção do serviço na madrugada desta terça (5), segundo a Embasa

Esther Morais

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 11:58

Moradores reclamam que estão sem água desde antes do início da operação Crédito: Shutterstock

Moradores de diversos bairros de Salvador reclamam que ficaram sem água antes mesmo do início da operação de manutenção da Embasa. A suspensão do serviço estava prevista para a madrugada desta terça-feira (5), mas há registro de falta d'água em regiões como Pernambués, São Cristóvão, Cajazeiras, Pau da Lima, Jardim Real, Liberdade, Fazenda Coutos e Fazenda Grande do Retiro desde segunda-feira (4). >

"Vocês informaram que iam fechar a água as 03h da manhã de hoje [terça]. Aqui em São Cristóvão, a água começar a enfraquecer as 19h e, pouco tempo depois, acabou! Como o pessoal se prepara se vocês informam uma coisa e fazem outra??", reclamou um morador. "Não consegui nem reservar a água", disse outro. >

"Pernambués está sem água desde antes das 10h de ontem [segunda], só rindo kkkkkkk", ironizou um outro morador. "Em Cajazeiras faltou desde ontem às 11h da manhã... Uma tremenda falta de respeito, como se preparar se um dia antes do combinado vocês cortam nossa água?", disse mais um. >

Procurada, a Embasa confirmou que a megaoperação foi iniciada na madrugada, como previsto, e disse que casos de desabastecimentos pontuais podem ocorrer no cotidiano de um sistema tão grande e complexo como o que atende Salvador e Região Metrpolitana (RMS).>

A previsão é que a operação termine ainda nesta terça (5), mas o sistema só será totalmente normalizado em até 48h. >

Mais 12 cidades baianas estão sem água nesta terça-feira (5)

A operação de manutenção no sistema ainda abrange 12 cidades baianas, além de Salvador. São elas: Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus, parte de São Sebastião do Passé (Maracangalha), Santo Amaro, Saubara, Terra Nova, Coração de Maria, Conceição do Jacuípe e Amélia Rodrigues.>

