Retiro zen oferece fim de semana de silêncio e meditação no Subúrbio de Salvador

Mosteiro com vista para a Baía de Todos-os-Santos recebe monge para encontro aberto a iniciantes e praticantes experientes

Carol Neves

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 12:54

Encontro será conduzido pelo reverendo Zengetsu Enjo Sensei, monge da tradição Soto Zen e missionário oficial da escola no Brasil Crédito: Divulgação

Entre os dias 15 e 17 de agosto, Salvador vai receber um retiro zen-budista em completo silêncio, com sessões de meditação e práticas inspiradas nos mosteiros do Japão. O encontro será conduzido pelo reverendo Zengetsu Enjo Sensei, monge da tradição Soto Zen e missionário oficial da escola no Brasil. >

A atividade será realizada no Mosteiro do Salvador, em Coutos, no Subúrbio Ferroviário, e é voltada tanto para iniciantes quanto para pessoas que já têm experiência com a meditação. Interessados podem se inscrever pelo site da Comunidade Taikanji (www.taikanji.com.br), responsável pela organização do evento.>

Durante o fim de semana, os participantes seguirão a rotina típica dos mosteiros zen: sessões de zazen (a meditação sentada tradicional), cerimônias, atividades de limpeza e organização (conhecidas como samu), além de períodos prolongados de silêncio e atenção plena.>

“É somente no silêncio externo e interno que podemos ouvir a voz interior”, diz Enjo, que lidera a Comunidade Taikanji no interior de São Paulo. Segundo ele, o foco do retiro é oferecer o zazen como caminho para a paz interior. “Sempre há desafios, como dor nas pernas e costas ou mente inquieta, mas as dificuldades são na verdade oportunidades de aprendizado”, afirma o monge.>

Ele recomenda que mesmo quem nunca meditou não se preocupe com preparação prévia. “Leve apenas roupas folgadas como moletom e uma mente de principiante”, sugere.>

Zengetsu Enjo tem uma trajetória marcante dentro do budismo Soto Zen. Foi o primeiro aluno e também o primeiro monge ordenado pela Monja Coen, em 1995, e o primeiro estrangeiro a ser admitido como noviço no tradicional mosteiro japonês Sojiji, em 1998. Ao longo de sua formação, treinou também com mestres como Harada Tangen Roshi e recebeu a Transmissão do Dharma do abade Junnyu Kuroda Roshi, em Tóquio.>

“Acho que vai ser uma experiência maravilhosa praticar junto com nossos irmãos e irmãs da Bahia. Apesar de tradições tão diversas, penso que a prática do Zen se aplica a todas as pessoas”, afirma.>