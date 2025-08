ENTRETENIMENTO

Freijoada Franciscana une fé, solidariedade e diversão no Centro Histórico de Salvador

5ª edição do evento arrecada fundos para a construção da primeira casa franciscana de apoio para pessoas em situação de rua da capital baiana

Millena Marques

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 10:30

Freijoada 2024 Crédito: Divulgação

Consolidada como uma das celebrações mais queridas do calendário da cidade, a Freijoada Franciscana já tem data confirmada neste ano. A 5⁠ª edição do evento acontecerá no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador, no dia 31 de agosto, a partir das 9h. Organizada pelos frades do Convento de São Francisco, a celebração é um momento de festa, solidariedade e compromisso social. >

Alinhada com o espírito franciscano de partilha e valorização da cultura local, a Freijoada arrecada fundos para o serviço aos mais pobres. Neste ano, toda renda arrecadada será em benefício da Casa Franciscana Maria Lúcia, a primeira que apoia pessoas em situação na capital baiana. >

“Ainda neste ano, vamos inaugurar uma casa franciscana, que vai ser um espaço de acolhimento para a população em situação de rua. Neste local, vamos oferecer o banho, alimentação e atendimentos médicos, psicológicos e de assistência social”, diz o frei Lorrane Clementino, um dos organizadores do evento.>

A ideia é que o espaço promova qualidade de vida para essas pessoas. “A nossa ideia não é simplesmente dar o pão, mas ensinar as pessoas a pescar, a buscar o pão nosso de cada dia. Esse espaço vem dar vida nova às pessoas. É o que nós, franciscanos, pregamos”, pontua. A casa franciscana ficará no subsolo do Convento de São Francisco, onde por anos funcionou como refeitório. >

Neste ano, cada quentinha de feijoada tradicional custa R$ 25. A vegana, opção implementada no cardápio na última edição, sai por R$ 30. As fichas, que são limitadas, podem ser adquiridas por meio do site oficial ou no local do evento. Quer contribuir com a causa, mas não pode ir ao evento? Basta selecionar a opção ‘Doação de Feijoada’ na hora da compra online.>

O evento também contará com uma feira solidária, com lanches, bebidas e alguns produtos da comunidade, além de atrações culturais para animar o público com muita dança. Os nomes dos artistas serão divulgados em breve. A entrada é gratuita, somente as quentinhas e os produtos da feira serão vendidos.>

Sobre a Freijoada

A Freijoada Franciscana é uma celebração que vai muito além da gastronomia: tornou-se um símbolo de solidariedade, fé e compromisso social no coração do Centro Histórico de Salvador. Ela iniciou-se nos tradicionais festejos de Santo Antônio e combina cultura popular, espiritualidade e ação concreta em favor dos mais pobres.>

Em 2019, os frades decidiram reinventar a feijoada que já fazia parte dos festejos, criando de forma criativa e bem-humorada a “Freijoada de Santo Antônio”: um trocadilho entre “frei” e “feijoada”. A nova proposta manteve a essência da partilha e da fraternidade, ganhando mais visibilidade e engajamento junto à comunidade.>

O evento alcançou um novo patamar em 2023, quando um vídeo dos frades dançando uma paródia da música “Macarena” viralizou nas redes sociais, alcançando projeção nacional em programas como “Mais Você” e “É de Casa”, da TV Globo, além de ampla divulgação na imprensa baiana. Com isso, a Freijoada atraiu cerca de 3 mil pessoas ao Largo do Cruzeiro de São Francisco, vendeu aproximadamente 2 mil marmitas e distribuiu mais de 300 refeições para pessoas em situação de rua na região da Baixa dos Sapateiros. >

Em 2024, a repercussão se repetiu com nova paródia musical. Desta vez, ao som da “Lambada”, fortalecendo ainda mais o alcance e o impacto do evento. Tudo foi viabilizado por meio do trabalho voluntário e parcerias. Com os recursos arrecadados destinados a projetos sociais do convento e à reforma do espaço de acolhimento para pessoas em situação de rua, que dará origem à Casa Franciscana Maria Lúcia, um centro de acolhida e recomeço inspirado no carisma franciscano. >

O projeto de recuperação desse espaço conta com o apoio da Fundação Gregório de Mattos, através do edital Jayme Sodré, que aprovou a iniciativa dentro do complexo franciscano, tombado pelo IPHAN e pela UNESCO. A Fundação reconhece, com isso, a relevância histórica e social da Comunidade Franciscana, especialmente em sua atuação junto aos mais pobres. No entanto, os recursos do edital não são suficientes para cobrir todas as necessidades da obra. Por isso, a arrecadação da Freijoada é fundamental para garantir a conclusão do projeto e sua sustentabilidade inicial.>

SERVIÇO>

O que: Freijoada Franciscana>

Onde: Terreiro de Jesus, Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador>

Quando: 31 de agosto de 2025>

Entrada gratuita >