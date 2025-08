TEMPERATURA

Bahia tem 9 das 10 cidades mais frias do Nordeste; confira

Dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Millena Marques

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 07:59

Vitória da Conquista lidera ranking Crédito: Divulgação/Prefeitura

Das dez cidades mais frias do Nordeste no último final de semana, nove estão na Bahia. Vitória da Conquista, no centro-sul do estado, liderou o ranking ao registrar 8,9 ºC no sábado (2). Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

Na sexta-feira (1º), Vitória da Conquista já havia liderado a lista com 14,8 ºC. Figuram no ranking municípios baianos do oeste, sudoeste e da Chapada Diamantina. A única cidade fora da Bahia que aparece na lista é Monteiro, na Paraíba, que registrou 16,5 ºC no sábado. >

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 4

As baixas temperaturas são comuns no interior da Bahia durante o inverno. A estação teve início em 20 de junho e vai até 22 de setembro. Em 24 de julho do ano passado, a cidade de Vitória da Conquista registrou 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). >

Ranking das cidades mais frias

Vitória da Conquista: 8,9 ºC >

Brumado: 12,4 ºC>

Itiruçu: 12,5 ºC>

Correntina: 13,4 ºC>

Belmonte: 14,6 ºC>

Amargosa: 14,9 ºC >

Luís Eduardo Magalhães: 15 ºC>

Irecê: 16,5 ºC >

Monteiro: 16,5 ºC>

Itaberaba: 16,7 ºC>