ECONOMIZANDO

Seis milhões de baianos terão desconto na conta de luz em agosto; saiba condição

Abatimento nas faturas pode chegar a R$ 32,80

O crédito é referente ao chamado “bônus Itaipu”, resultado da distribuição de ganhos obtidos com a comercialização de energia da usina hidrelétrica. Têm direito ao benefício os clientes das classes residencial e rural que consumiram, em média, menos de 350 kWh por mês ao longo de 2024, conforme o Despacho nº 2.233/2025 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).>

O desconto foi calculado individualmente, com base no consumo registrado, e já está sendo aplicado diretamente nas faturas emitidas pela distribuidora.>

Essa é a segunda vez no ano que os consumidores da Bahia recebem o benefício. No último mês de janeiro, R$ 75,3 milhões também foram repassados pela Neoenergia Coelba aos beneficiados. Na ocasião, aproximadamente 5,7 milhões de baianos tiveram desconto de até R$ 46,38 na conta de luz por meio do bônus Itaipu.>