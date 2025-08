VIOLÊNCIA

Morto em ação da PM no Curuzu era músico e líder comunitário: 'Estamos sem chão'

Moradores questionam versão de que Ivonei de Assis da Cruz seria envolvido com crime

Carol Neves

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 13:07

Ivonei de Assis da Cruz Crédito: Reprodução

Um dos mortos em uma ação policial na noite da sexta-feira (1º) no bairro do Curuzu, em Salvador, foi identificado como Ivonei de Assis da Cruz, de 40 anos. Moradores afirmam que Ivonei era músico e presidente de uma associação filantrópica da região, sem qualquer envolvimento com crime. >

A Polícia Militar, em nota, diz que três homens foram mortos em uma troca de tiros com policiais. Armas e drogas foram apreendidas no local, segundo a corporação (leia mais abaixo). >

Revoltados com a ação policial, os moradores protestaram no domingo, queimando pneus na Estrada da Liberdade. Segundo amigos, Ivonei estava voltando de um show da banda Curuzu City, fundada por ele, quando ficou no meio do tiroteio. >

A advogada Aline Silva, amiga de Ivonei, contou para a TV Bahia que o músico saía de uma apresentação quando foi baleado. "No dia houve operação, estava havendo tiroteio, ele não sabia, porque o Curuzu é um bairro boêmio, são vários bares, as pessoas se divertem. Ele estava tocando com os amigos próximo ao Ilê, onde sempre tem o partido alto", conta. >

Antes de ir embora, Ivonei se despediu da namorada e comprou um lanche. "Quando ele desceu, ele ouviu os disparos e correu. Quando correu para outra rua, foi surpreendido por outra guarnição e aí foi alvejado. Acredito eu, pelo que conheci Ivonei, ele deve ter dito imediatamente que era morador, ali era o caminho para casa dele. E mesmo assim ele morreu, foi alvejado. Estamos sem chão".>

O corpo do músico foi sepultado no domingo no Cemitério Quinta dos Lázaros. >

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que na noite da sexta policiais em ronda notaram um grupo armado, que disparou contra os PMs. Com apoio da Rondesp, a 37ª Companhia Independente (CIPM) fez buscas na região e localizou dois suspeitos em fuga, que também trocaram tiros com os policiais. Três homens foram achados feridos depois e levados para um hospital, onde tiveram as mortes confirmadas, segundo a PM. Na ação, foram apreendidos três revólveres, 267 pinos de cocaína, 60 frascos contendo pedras de crack e R$ 90 em espécie.>

"A apuração das circunstâncias da ocorrência está sob responsabilidade da Polícia Civil, cabendo à PMBA colaborar com as investigações e adotar todos os trâmites institucionais previstos. Os policiais envolvidos serão submetidos aos protocolos estabelecidos na Portaria nº 070, que disciplina os procedimentos a serem adotados em casos de Mortes em Intervenção de Agente do Estado (MILAE)", diz a nota da PM. >