CRIME

Homem é executado a tiros no meio da rua em São Cristóvão

Vítima foi atingida por disparos na Rua Travessa 16 de agosto

Wendel de Novais

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 07:55

Neguinho foi morto em São Cristóvão Crédito: Reprodução

Uma execução assustou moradores do bairro de São Cristóvão, em Salvador, na noite de segunda-feira (4). Isso porque um homem, conhecido como ‘Neguinho’, acabou sendo surpreendido por criminosos que dispararam diversas vezes contra ele. De acordo com fontes policiais, o crime aconteceu no meio da rua. >

Ainda segundo a fonte, Neguinho, que teria atuação no tráfico de drogas como vigia da área de uma facção criminosa do bairro, não teve chance de reação, morrendo no local. Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o crime e explicou que foi acionada por volta das 21h25. >

Quando chegaram na Rua Travessa 16 de Agosto, no local onde a vítima foi atingida por disparos, encontraram Neguinho sem sinais vitais. Por isso, os policiais militares isolaram a área e chamaram os agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fizeram perícia e remoção do corpo. >