CRIME

Idoso sequestrado em Salvador foi obrigado a fazer pix de R$ 40 mil

Vítima de 61 anos foi intimidada por sequestradores

Além do susto de ter a vida ameaçada, o idoso de 61 anos que foi sequestrado em Itapuã e resgatado em Mirantes de Periperi, em Salvador, teve um grande prejuízo financeiro no crime. Durante o período que estava com os sequestradores, a vítima foi obrigada a fazer um PIX de R$ 40 mil para uma conta indicada pelos criminosos, de acordo com informações do g1. >