MEMÓRIA

Primeira médica negra do Brasil é homenageada em centro cirúrgico em Salvador

Cerimônia que vai marcar homenagem está marcada para essa semana

Mais de um século após escrever seu nome na história da medicina brasileira, a baiana Maria Odília Teixeira será homenageada com seu nome no centro cirúrgico do Alclin Hospital de Olhos, em Salvador. A cerimônia, marcada para o dia 8 de agosto, às 19h, no bairro do Itaigara, busca reconhecer o legado da médica, que foi a primeira mulher negra a se formar em medicina no Brasil. >