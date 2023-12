Saiba como agendar uma visita guiada no Memorial Maria Odília

Prefeitura inaugura Escola de Saúde Pública . Crédito: Divulgação / Prefeitura de Salvador

O agendamento para a visita guiada ao novo Memorial Maria Odília, na nova Escola de Saúde Pública de Salvador, abriu nesta sexta-feira (15), quando os equipamentos foram inaugurados pelo prefeito Bruno Reis, e já está com os três primeiros dias esgotados. As visitas começam no dia 3 de janeiro de 2024, gratuitamente, mas mediante agendamento. Saiba como garantir um horário.



O equipamento funcionará de terça a sexta, das 10h às 17h. Para realizar o agendamento basta acessar o site da Escola de Saúde Pública de Salvador (https://esps.saude.salvador.ba.gov.br/), na aba Memorial Maria Odília e escolher a melhor data.

Na aba do Memorial, encontra-se um resumo da história de Maria Odília e, no final da página, há o botão ‘clique aqui e faça a sua inscrição’. Ao abrir, basta escolher o serviço que deseja agendar e selecionar o dia e o horário.

Para quem deseja visitar o memorial em grupo, deve enviar um e-mail para [email protected], indicando instituição, data, horário e número de pessoas.

"O Memorial surge como forma de reparação histórica e reforço do poder feminino e negro, característicos da nossa cidade", afirmou a vice-prefeita de Salvador e secretária de Saúde do municipio, durante a inauguração do equipamento.

Inauguração

Os soteropolitanos acabam de ganhar um novo centro de estudos em saúde. Nesta sexta-feira (15), o prefeito de Salvador Bruno Reis realizou a entrega da Escola de Saúde Pública de Salvador, na avenida Miguel Calmon, 75, no Comércio. O equipamento é voltado para formação, estudos e pesquisas na área.

Na prática, a ESPS vai promover a formação e qualificação de profissionais em saúde, visando o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. O espaço também realizará ações de educação popular em saúde, assim como atuará com estratégias de educação digital que ampliem a atuação dos resultados na formação de trabalhadores e estudantes.

O prédio da escola tem 1 mil metros quadrados de área, quatro pavimentos, sete salas de aula, um laboratório de atenção primária e saúde bucal, dois laboratórios de urgência e emergência, uma biblioteca, um estúdio, um auditório, um refeitório e uma sala de professores. O espaço tem capacidade para receber cerca de 400 pessoas em cada turno.

Estrutura e mobiliário

A ESPS é equipada com Laboratório de Atenção Primária e Saúde Bucal, que conta com macas, consultório simulado, sala de debriefing, prática em odontologia e bancada para experimentos. Os Laboratórios de Urgência e Emergência, por sua vez, têm salas de controle de alta complexidade, dispositivos eletrônicos, como câmeras de alta definição, e estúdio para gravação e transmissões ao vivo para salas de aula.

O mobiliário escolhido é moderno e permite desenvolver as metodologias propostas. A ESPS dispõe de 50 notebooks para a realização de atividades virtuais, a serem promovidas pela Unidade de Educação Digital exclusiva para as necessidades de formação da Secretaria Municipal da Saúde.

Além disso, todas as salas de aula contam com lousas interativas com acessibilidade, webcam, microfones embutidos, acesso a aplicativos de educação e saúde, wi-fi e compartilhamento automático de dados para a condução das atividades educacionais.

A ESPS, acrescentou Ana Paula, trará mais excelência e inovação para a formação de profissionais, estudantes de graduação e de nível técnico, bem como residentes médicos e multiprofissionais de Salvador.