PREVENÇÃO

Hospital Português oferece serviços de saúde gratuitos no dia de combate ao colesterol; saiba quais

Ação acontece das 7h30 às 12h

Monique Lobo

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 20:29

Hospital Português Crédito: Divulgação

O Hospital Português (HP), através do Centro de Cardiologia HP, vai realizar uma iniciativa gratuita de prevenção e o controle do colesterol elevado, nesta sexta-feira (8), das 7h30 às 12h. >

A ação, que acontece no Mezanino do Centro Médico HP, vai oferecer o aferição de pressão arterial, cálculo do IMC, teste glicêmico e orientações de especialistas sobre alimentação e estilo de vida saudável.>

O dia escolhido não foi à toa. Isso porque, no dia 8 de acosto é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em pesquisa divulgada em 2022, aproximadamente 40% das doenças do coração estão relacionadas ao colesterol elevado, e quatro em cada dez brasileiros vivem com esse problema.>