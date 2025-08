TRANSTORNO

Cliente denuncia companhia aérea após negação de transporte de cachorro: 'Descaso'

Mulher relata ter recebido a confirmação de que poderia embarcar com o animal, mas pouco antes do voo foi comunicada sobre a negativa

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 20:12

Transporte de animais em aviões (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

Uma cliente da Latam Airlines utilizou seu perfil nas redes sociais para denunciar a recusa para o transporte do seu cachorro em um voo saindo de Salvador com destino a São Paulo. De acordo com o relato da mulher, a companhia teria confirmado que o animal poderia embarcar no voo, agendado para esta quarta-feira (6), mas, na segunda (4), foi informada de que o transporte do pet foi negado. Em nota, a empresa afirmou que a recusa foi motivada porque o peso do animal excedia o padrão de segurança.>

No relato publicado em seu perfil no X (antigo Twitter), a mulher contou que foi até o aeroporto e conversou com uma equipe da companhia, que lhe informou que o transporte do seu pet, um cachorro da raça Golden Retriever, poderia ser realizado cumprindo os critérios estabelecidos. "Semana passada, liguei para o atendimento da Latam e fui informada de que o peso máximo para transporte de animal no porão era de 45kg, independentemente do modelo da aeronave, em voos domésticos. Meu cão + caixa pesa 42kg. Ou seja, dentro do permitido", disse. >

Após a confirmação, ela adquiriu uma caixa específica para o transporte, por cerca de R$ 2.500,00. "Por segurança, fui até o aeroporto de Salvador presencialmente. As atendentes da Latam: confirmaram o limite de 45kg; verificaram que meu voo está dentro do horário permitido; checaram que não há nenhum outro animal reservado; realizaram a solicitação", argumentou.>

No entanto, nesta segunda-feira (4), ela foi comunicada pela empresa de que o transporte do cão havia sido negado. "Estou desesperada com o descaso da Latam", reclamou, ao contar que tentou ligar ao menos dez vezes para a companhia, que não havia resolvido uma solução para a questão. "Me prometeram um serviço, me fizeram gastar dinheiro com base nisso, e depois me negam, sem alternativa e sem suporte", acrescentou. >

Em nota, a Latam afirmou que o embarque do pet negado, pois o peso do animal excedia o padrão de segurança aceito pela companhia na categoria de serviço "viagem com animais de estimação". Veja na íntegra a nota da empresa. >

"A LATAM Airlines Brasil esclarece que a cliente teve o embarque do pet negado pois o peso do animal excedia o padrão de segurança aceito pela companhia na categoria de serviço "viagem com animais de estimação".>

Como forma alternativa de atender à cliente e ao seu pet, a LATAM Cargo assumiu o transporte, com o cão sendo transportado na mesma rota, mas na categoria de serviço "transporte de animais vivos", categoria essa que conta com procedimentos de segurança diversos.>

A LATAM Airlines e a LATAM Cargo reforçam que suas medidas visam o bem-estar e a saúde dos pets embarcados. Todas as regras e recomendações para o transporte de pets na LATAM estão disponíveis em: https://www.latamairlines.com/br/pt/experiencia/prepare-sua-viagem/transporte-de-animais-de-estimacao.">