SEQUESTRO E EXECUÇÃO

Casal desaparecido por quatro dias é encontrado morto em plantação da Bahia

Caso é investigado pela 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas

De acordo com a polícia civil, as duas vítimas estavam desaparecidas desde a última sexta-feira (1º) e foram encontradas na comunidade de Arara. Antes de desaparecerem, segundo investigação, Maiume e Geovana teriam enviado imagens para familiares mostrando que estavam em casa. >

Elas moravam no distrito de Canta Galo, em Alcobaça. Ao longo do fim de semana, depois do casal não fazer mais contato, a família foi procurar pelos dois e encontrou a casa revirada com sinais de invasão, já que os objetos estavam fora do lugar e uma Toyota Hilux preta sumiu do local. >