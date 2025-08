PARAÍSO TURÍSTICO

Facção executou jovem em Caraíva após vítima postar fotos com traficantes

Rodrigo Santana de Queiroz, 25 anos, foi executado enquanto dormia

Wendel de Novais

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 12:30

Rodrigo foi morto enquanto em casa Crédito: Reprodução

A execução de Rodrigo Santana de Queiroz, de 25 anos, que foi morto enquanto dormia em casa durante uma invasão de integrantes de uma facção criminosa, teria sido uma represália a publicações da vítima com traficantes de Nova Caraíva, em Porto Seguro, nas redes sociais. De acordo com fontes policiais, Rodrigo já foi preso e tinha relação com criminosos, apesar de não estar mais no crime, tendo um trabalho formal. >

“Rodrigo Santana de Queiroz convivia e tinha relação de amizade com traficantes de Nova Caraíva. Quando ele bebia, publicava fotos com traficantes da região, incluindo imagens com arma de fogo”, aponta relatório policial sobre o caso que foi registrado por investigadores e que está a cargo da 3ª Delegacia Territorial (DT) de Trancoso.>

Facção invadiu casa de vítimas e atirou dentro de quarto

Segundo o relatório, Rodrigo foi preso e cumpriu pena em presídio, mas, desde que saiu, trabalhava em uma lanchonete da família. “No local, foi informado que Rodrigo é egresso do sistema penitenciário, onde permaneceu por cerca de três anos. Ele estava em liberdade há pouco mais de dois anos e não estaria comercializando drogas”, completa o relatório.>

No ataque que acabou na execução de Rodrigo, o seu irmão, Ronan Santana de Queiroz, 24 anos, foi atingido na região do braço por estar no mesmo quarto que o alvo e deu entrada no hospital, mas está fora de risco. A casa da família dos dois que foi invadida durante a ação criminosa fica na Rua da Caixa d’Ávila e outros familiares estavam no local, mas não foram baleados.>

De acordo com fontes policiais, o ataque ocorreu por volta das 5h, quando a família da vítima estava dormindo. Os criminosos, que integram uma facção da região, teriam arrombado a porta do quarto dos irmãos e atirado com eles dormindo.>