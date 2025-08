CRIME

Facção invade casa, mata jovem e deixa irmão baleado em paraíso turístico da Bahia

Caso foi registrado em Nova Caraíva

Um ataque de facção aterrorizou moradores de Nova Caraíva, em Porto Seguro, no sul da Bahia, na manhã do sábado (2). Na ocorrência, criminosos armados invadiram uma casa na Rua da Caixa d’Ávila e balearam dois irmãos identificados como Rodrigo Santana de Queiroz, de 25 anos e Ronan Santana de Queiroz, de 24. >

De acordo com fontes policiais, o ataque ocorreu por volta das 5h, quando a família da vítima estava dormindo. Os criminosos, que integram uma facção da região, teriam arrombado a porta do quarto dos irmãos e atirado com eles dormindo. Por conta dos disparos, Rodrigo morreu na hora no local, mas, segundo informações da comunidade de Nova Caraíva, Ronan sobreviveu ao ataque. >