DESABAFO

'O que mais me dói é saber que ele sofreu', diz tutor de cachorro que morreu em avião da Gol

Erro da empresa aérea fez Joca viajar mais do que deveria

Da Redação

Publicado em 23 de abril de 2024 às 19:21

Joca e João Crédito: Reprodução

Tutor do cachorro que morreu enquanto era transportado pela Gol, João Fantazzini desabafou que o mais doloroso é saber que o golden retrivier Joca sofreu antes de morrer. Em entrevista a TV Globo, ele disse que um erro da empresa aérea fez o animal percorrer uma trajetória maior do que a prevista.

O veterinário deu um atestado indicando que o animal suportaria uma viagem de duas horas e meia, mas com o erro, o Joca ficou quase 8 horas no trajeto.

O golden retriever embarcou nesta segunda (22), com destino a Sinop, em Mato Grosso, mas acabou indo para Fortaleza, Ceará, por um erro da empresa.

“Eu sempre vi as mensagens das pessoas sobre os cachorros morrerem nesta situação, mas eu nunca esperava isso, acho que o que mais me dói é saber que ele sofreu lá dentro, porque não é justo ele ter morrido desse jeito”, contou a TV Globo.

O pet ficou 1h30 na pista de embarque de Fortaleza, com temperatura de cerca de 36° C, segundo a família, dentro do canil, sem comer nem beber.

“Não tem ninguém que aguente uma pista aérea com 36 graus de sol, ele fechado na caixa, eles não tiraram ele da caixa, ele voltou todo molhado”, contou João à TV Globo.

Por meio de nota, a Gol afirmou que foi surpreendida com o falecimento de Joca porque ele recebeu cuidados da equipe na capital cearense. Segundo a empresa, a morte aconteceu logo depois do pouso em Guarulhos.

Segundo o tutor, Joca não deve ter se alimentado durante o voo, o que não era uma preocupação inicial, porque o voo seria curto.

Após chegar no Mato Grosso sem o animal, ele retornou para Guarulhos e esperou o retorno do pet, que desembarcou sem vida.

Para a Globo, João contou que já tinha sido avisado que o cachorro tinha passado mal e o informaram que um veterinário tinha sido acionado. O profissional viu Joca três horas depois de ele ter desembarcado, ainda segundo João.

O que diz a Gol

Leia abaixo a íntegra do comunicado da empresa:

"A GOL lamenta profundamente o ocorrido com o cão Joca e se solidariza com a dor do seu tutor. A Companhia informa que o cão Joca deveria ter seguido para Sinop (OPS), no voo 1480 do dia 22/04, a partir de Guarulhos (GRU), porém, por uma falha operacional o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR).

Assim que o tutor chegou em Sinop, foi notificado sobre o ocorrido e sua escolha foi voltar para Guarulhos (GRU) para reencontrar o Joca.